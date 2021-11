Zendaya de Tom Holland le compte stan a reçu une autre mise à jour douce !

La star de Spider-Man a chanté les louanges de son amour le jeudi 11 novembre, après qu’elle et le designer Cafard de la loi ont été honorés aux CFDA Awards à New York. « Nan arrête ça [heart eye emoji], « a-t-il écrit à côté d’une photo de Zendaya de la soirée. » Félicitations @zendaya et @luxurylaw, vous méritez tout cela. »

Les emojis post et heart eye de Tom étaient bien mérités car Zendaya, 25 ans, est entrée dans l’histoire en tant que plus jeune lauréate du CFDA Fashion Icon Award lors de la célébration. La star de Malcolm et Marie a été stupéfaite dans un design Vera Wang rouge personnalisé pour l’occasion.

S’il y a une chose que les fans savent sur l’acteur de 25 ans, c’est qu’il soutiendra sa femme. Avant la première du dernier film de Zendaya, Dune, le couple a laissé les médias sociaux parler de leur relation privée avec un petit échange Instagram affectueux.