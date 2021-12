Tom Holland fait une pause dans la comédie et dit qu’il est peut-être temps pour une femme-araignée

L’acteur de Spider-Man, Tom Holland, a parlé de faire une pause dans sa carrière d’acteur pour se concentrer sur la fondation d’une famille et s’impliquer dans des projets en dehors d’Hollywood.

Holland, 25 ans, a confié à People : « J’ai passé les six dernières années à me concentrer sur ma carrière. Je veux faire une pause et me concentrer sur la fondation d’une famille et sur ce que je veux faire en dehors de ce monde. »

Il a ajouté qu’il était ravi de devenir un jour père, et s’il pouvait avoir une carrière en dehors du théâtre, il pourrait être enseignant.

Le dernier film de Holland, Spider-Man: No Way Home, est actuellement en salles et devrait rapporter beaucoup d’argent. Holland a déclaré qu’il était reconnaissant envers Sony et Marvel pour le travail, et qu’il ne voulait pas raccrocher le costume – bien qu’il ait admis qu’il était peut-être temps de le faire.

« Je ne veux pas dire au revoir à Spider-Man, mais j’ai l’impression que nous pourrions être prêts à dire au revoir à Spider-Man », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas être responsable de retenir le prochain jeune qui le mérite tout autant. »

La productrice de Sony, Amy Pascal, a récemment déclaré qu’une nouvelle trilogie de films Spider-Man avec Holland pourrait être en préparation, mais surtout, aucun accord n’a été conclu, ce n’est donc pas une chose sûre. Quoi qu’il en soit, Holland a déclaré qu’il espérait voir la franchise Spider-Man se diversifier en ce qui concerne le rôle principal. « Peut-être que tu as une Spider-Gwen ou une Spider-Woman, » dit-il. « Nous avons eu trois Spider-Man d’affilée ; nous avons tous été pareils. Ce serait bien de voir quelque chose de différent. »

Quant à faire une pause dans la comédie, Holland ne le fait pas encore. On le verra ensuite dans le film Uncharted aux côtés de Mark Wahlberg en février 2022. Et après cela, il incarnera Fred Astaire dans un biopic.

