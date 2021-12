Tom Holland fond en larmes à l’avant-première de Spider-Man : No Way Home

En soi, Tom est l’un des favoris sur Internet en raison de sa gentillesse dans ses interviews et ses événements, avec ce geste, nous l’aimons encore plus. En fait, le film a reçu de bonnes critiques et certains chroniqueurs l’ont appelé « Le meilleur film Spider-Man de la trilogie avec Tom ».

Zendaya est également l’une des principales raisons pour lesquelles le public a hâte de voir Pas moyen de rentrer. L’interprète de Mary Jane a été un succès Depuis les débuts de la franchise et depuis le tapis rouge, elle a conquis Internet, notamment avec cette robe en toile d’araignée que Pierpaolo Piccioli a imaginée pour elle chez Valentino.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 13 DÉCEMBRE: Zendaya assiste à la première de « Spider-Man: No Way Home » de Sony Pictures à Los Angeles le 13 décembre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par Amy Sussman / .) (.)

En réalité Pas moyen de rentrer C’est la fin de l’année pour Marvel. Cette année, le studio a sorti des films comme Éternels, Shang-Chi et La Légende des Dix Anneaux, mais aussi des séries très réussies comme WandaVision.