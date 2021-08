Tom Holland hypnotise Zendaya dans la première bande-annonce de Spider-Man

Tom Holland et Zendaya se tiennent la main alors que le monde s’effondre littéralement autour d’eux.

La première bande-annonce du film de super-héros très attendu Spider-Man: No Way Home a fait ses débuts dans la soirée du lundi 23 août et les fans ont eu droit à de nombreux moments vertigineux. Au premier plan se trouvait la romance entre Peter Parker de Tom et MJ de Zendaya, qui semblait être sur le point de s’effondrer à la suite d’une malédiction funeste créée par le docteur Strange (Benedict Cumberbatch).

“C’est une bonne idée:” Certains suggèrent que les pouvoirs de Parker incluent la capacité de l’araignée mâle à hypnotiser les femelles “”, a déclaré MJ à Peter dans la séquence alors qu’elle lisait un journal. Peter a répondu: “Stop, allez”, l’amenant à plaisanter hilarant, “Oui, mon seigneur araignée.”

La bande annonce du réalisateur Jon watts“Le film a taquiné Peter en étant publiquement révélé en tant que Spider-Man, ce qui a conduit à une punition potentielle. Dans une tentative apparente d’effacer son nom, Pete a demandé à Strange d’utiliser ses pouvoirs pour débarrasser les souvenirs de tout le monde des derniers développements. Mais à la dernière minute, le web-slinger s’est rendu compte que cela inclurait également ses proches.