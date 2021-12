Tom Holland incarnera Fred Astaire dans Sonic Biopic

Tom Holland incarnera Fred Astaire dans le biopic Sonic. Après les rumeurs, l’acteur a confirmé le rôle qu’il aura dans son prochain film, après avoir à nouveau joué Peter Parker dans ‘Spider-Man : No Way Home’.

En pleine tournée promotionnelle de ‘Spider-Man : No Way Home’, Tom Holland a sorti la bombe du personnage qu’il incarnera dans son prochain film, aux côtés de la société de production Sonic Picture, qui apparemment ne laissera pas l’acteur quitter leurs rangs.

Ceci après que l’acteur britannique a confirmé qu’il donnerait vie à l’une des légendes d’Hollywood à l’acteur, danseur et chanteur emblématique Fred Astaire, ce qui signifiait sans aucun doute le défi le plus ambitieux pour Tom Holland.

« Le script est arrivé il y a une semaine. Je ne l’ai pas encore lu (…) mais je jouerai Fred Astaire’, a déclaré Tom Holland à la presse lors d’un événement promotionnel pour ‘Spider-Man : No Way Home’.

On sait à ce jour que le projet de biopic Fred Astaire que prépare Sonic « en est à sa première étape », selon un agent de la société de production cinématographique au magazine Variety.

Tom Holland reprendra la danse pour jouer Fred Astaire. L’acteur sera à nouveau confronté à cette discipline artistique où il devra prouver qu’il est fait.

Car ce n’est pas le seul biopic de Fred Astaire que l’on verra prochainement à l’écran.

After Amazon produit l’un des siens, avec Jamie Bell en tant que danseur légendaire aux côtés de Margaret Qualley en tant que Ginger Rogers.

Rappelons que Tom Holland et Jamie Bell, tous deux acteurs britanniques, ont commencé leur carrière en jouant Billy Elliot.

Le premier a participé sur scène, avec la pièce « Billy Elliot the Musical on the West End » de 2008 à 2010.