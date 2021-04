Tom Holland jouera dans la salle bondée d’Akiva Goldsman ⋆ .

Tom Holland jouera dans The Crowded Room d’Akiva Goldsman

Apple TV + a commandé La salle bondée avec Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi) et créé par Akiva Goldsman, lauréat d’un Oscar (Un bel esprit) sous forme d’anthologie saisonnière. Produit par Apple Studios et New Regency, le projet sera dirigé par Akiva Goldsman, lauréat d’un Oscar, qui est également prêt à écrire et à produire des exécutifs. Tom Holland a récemment joué dans le film à succès mondial Apple Original cerise, et servira de producteur exécutif aux côtés de Goldsman.

La salle bondée est une série d’anthologies captivantes qui explorera les histoires vraies et inspirantes de ceux qui ont lutté et ont appris à vivre avec succès avec la maladie mentale. La première saison de 10 épisodes de l’anthologie est inspirée de la biographie primée «The Minds of Billy Milligan» de Daniel Keyes. Imaginé comme un thriller captivant, il raconte l’histoire de Billy Milligan (Hollande), la première personne à avoir été acquittée d’un crime en raison d’un trouble de la personnalité multiple (maintenant connu sous le nom de trouble dissociatif de l’identité).

La salle bondée est une coproduction entre Apple Studios et New Regency. Goldsman servira de producteur exécutif via sa bannière Weed Road Productions. La série sera également produite par Alexandra Milchan pour EMJAG Productions et Arnon Milchan, Yariv Milchan et Michael Schaefer de New Regency.

Le projet a été initialement mis en place sous forme de film à New Regency. Le projet a d’abord attiré l’attention lorsque James Cameron a prévu de le porter à l’écran en 1993 avec l’acteur John Cusack attaché à un scénario original écrit par Todd Graff. Leonardo DiCaprio, qui avait courtisé le rôle pendant 20 ans, était attaché à la production et à la vedette aussi récemment qu’en 2015.

La série rejoint une gamme croissante d’Apple Originals qui sera développée et produite par Apple Studios.