Le tournage du prochain film Uncharted a été incroyablement difficile pour Tom Holland.

Lors d’une interview avec GQ, Holland a révélé que l’adaptation cinématographique du jeu d’action-aventure à succès de PlayStation était une énorme entreprise physique.

«Je n’ai jamais réalisé à quel point j’ai de la chance que Spider-Man porte un masque parce que quand il rebondit et vole depuis des bâtiments, c’est tout en CG. Dans Uncharted, c’est juste moi dans un col boutonné et un pantalon cargo », a déclaré Holland via GQ. « Ce film m’a complètement brisé. »

Étonnamment, l’acteur n’a eu que trois jours entre la fin du tournage d’Uncharted à Berlin avant de s’envoler immédiatement pour Atlanta pour travailler sur Spider-Man: No Way Home.

Découvrez le film Uncharted par vous-même ci-dessous.

La fortune sourit aux audacieux. Regardez la bande-annonce officielle de #UnchartedMovie, avec Tom Holland et Mark Wahlberg, exclusivement dans les salles de cinéma le 18 février. pic.twitter.com/23PvjtINpn – Uncharted (@unchartedmovie) 21 octobre 2021

Holland a poursuivi en mentionnant qu’il avait développé une tendinite en travaillant sur Uncharted. Ce n’est rien de grave, juste un signe de la physicalité que ses rôles exigent habituellement.

« J’allais à la salle de sport le matin en me disant : « Oh, mon Dieu, j’ai dû me déchirer quelque chose à la jambe », et les gars disaient :« Vous ne l’avez pas fait, vous êtes juste fatigué et vous » vous vieillissez », a déclaré Holland via GQ.

L’adaptation sur grand écran d’Uncharted arrive le 22 février 2022, soit à peu près au même moment que la sortie d’Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

L’histoire de Riot Games, un mastodonte de l’industrie construit sur un jeu gratuit