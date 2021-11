Tom Holland nie le spoil de Maguire-Garfield, tout comme Sony le confirme

Quel est le dernier film que vous vouliez tellement voir et qui vous préoccupait plus que tout des fuites de bandes-annonces avant la première ? Et je ne parle même pas de séquences réelles qui ont fuité, mais de simples descriptions des prétendus événements dans la bande-annonce. Vous pensez peut-être à Avengers: Endgame, et vous auriez raison. Seule la bande-annonce de Endgame ne les a pas divulgués. Alors qu’avec Spider-Man: No Way Home, nous avons vu des fuites à gauche et à droite, y compris des descriptions de bandes-annonces inédites. Mais la plus grande fuite possible est survenue plus tôt cette semaine et ce n’est pas la bande-annonce 2. Quelqu’un a posté la première image montrant Holland, Maguire et Garfield en costumes Spider-Man. Et ça s’est propagé comme une traînée de poudre.

Tobey et Andrew apparaissant dans No Way Home est le plus gros spoiler du film, et tout le monde le sait. Il continue de fuir à gauche et à droite, Sony incapable ou refusant de le contenir. Tom Holland fait en fait un excellent travail pour s’empêcher de divulguer quoi que ce soit, et il vient de démentir le spoiler Maguire-Garfield dans une nouvelle interview. Mais cela s’est produit juste au moment où Sony a franchi une nouvelle étape pour confirmer la photo époustouflante de Spider-Man qui a fuité.

La fuite époustouflante de No Way Home

Les fans de Spider-Man attendent cette fuite depuis des mois après avoir vu des images divulguées de Maguire et Garfield dans des costumes Spider-Man. Voir Holland, Maguire et Garfield en costume de Spider-Man dans la même scène a fondamentalement brisé Internet. Et l’une des prochaines bandes-annonces pourrait livrer cette scène. Mais nous n’avons pas à attendre qu’il arrive maintenant que nous avons vu la grosse fuite.

Comme nous l’avons expliqué plus tôt, les photos de No Way Home qui ont été mises en ligne l’autre jour sont presque certainement authentiques. Ils correspondent aux précédentes fuites et rumeurs de No Way Home qui ont été confirmées. Séparément, les principaux leakers de Marvel ont déclaré que les images étaient réelles. Les photos n’ont pas encore disparu du web, comme vous pouvez les voir ci-dessous :

Apparemment, de nouvelles photos divulguées de #SpiderManNoWayHome me semblent légitimes. pic.twitter.com/QcefcHq7qI – Mises à jour et fuites de Spider-Man NWH 🕷🕸 (@Spider_Leaks) 9 novembre 2021

Connu pour ses fuites accidentelles, Holland a pris soin de ne rien gâcher à propos de No Way Home cette année. Il continue d’insister sur le fait que Maguire et Garfield n’ont pas rejoint le grand blockbuster Sony-Marvel qui sortira en salles le mois prochain.

Tom Holland s’adresse à l’éléphant Maguire-Garfield dans la salle

S’adressant à Total Film, Holland a réitéré ce point de discussion. Mais il a laissé tomber un petit spoiler No Way Home le long du chemin où Electro de Jamie Foxx sera de retour dans le nouveau film. Bien sûr, l’art officiel de No Way Home nous l’a déjà dit.

Voici ce qu’il avait à dire lorsqu’on l’a interrogé sur les grosses rumeurs et comment il l’a dit :

« Tout le monde met son pantalon de la même manière le matin, dit-il. ‘C’était intéressant que ces gars viennent parce qu’ils ont une certaine propriété sur Spider-Man à leur manière, et…’ Il fait une pause. Nos sens Spidey commencent à picoter. «Je parle d’Alfred et Jamie et de ces gars-là. Voir Alfred entrer, et devoir s’adapter et changer la façon dont les films sont faits, mais aussi changer de réalisateur, et aussi [the fact that] Je suis maintenant Spider-Man. C’était vraiment intéressant de voir ces acteurs s’adapter et changer ce qu’ils faisaient pour s’adapter à l’ère moderne. Était-ce un lapsus ? Holland précise : « Les gens ne me croient pas quand je dis ça [Maguire and Garfield] ne reviennent pas. Mais les gens vont devoir me croire à un moment donné. Il rit. ‘Cela signifie beaucoup pour moi. La première fois que vous voyez Doc et le reste des personnages qui reviennent, c’est tellement excitant – et c’est un moment tellement important dans l’histoire du cinéma. C’est trois générations qui se réunissent.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café sur laquelle est écrit « For Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

La réaction de Sony à la fuite… fuite

La citation ci-dessus est importante dans son intégralité pour voir à quel point il est difficile pour Holland de trouver les bons mots pour danser autour du spoiler Maguire-Garfield. Sony a déjà montré Doc Ock (Alfred Molina) dans le premier trailer. La première affiche nous donne également un aperçu de Green Goblin. Cela permet un peu plus facilement de parler des films passés de Spider-Man qui ne sont pas dans le MCU tout en évitant le gros spoiler.

Même la mention de Foxx dans No Way Home n’est pas si grave. C’est parce que Foxx a confirmé la rumeur lui-même il y a des mois, tout comme Molina l’a fait.

Mais juste au moment où le démenti de Holland est apparu en ligne, l’homme qui a publié les images a expliqué comment tout cela s’est passé. Apparemment, Sony l’avait contacté, lui demandant de retirer les photos qu’il avait publiées en ligne. Ceci est conforme aux actions précédentes de Sony. Le studio a confirmé de nombreuses fuites d’images de No Way Home qui ont chuté au cours des derniers mois en émettant des revendications de droits d’auteur.

Peter Parker (Tom Holland) dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Des images Holland-Maguire-Garfield encore plus juteuses ?

Campea a expliqué dans une vidéo qu’il avait reçu les images par e-mail. Il a partagé des images photoshopées de Holland, Maguire et Garfield en tant que Spider-Men il y a quelques mois, et ils ont reçu 15 000 retweets. Campea a alors décidé de publier les images pensant qu’elles étaient fausses. Il a reçu quatre photos mais n’en a posté que deux en ligne. Et il a filigrané les photos en pensant qu’elles étaient fabriquées. Hilarant, il croyait que l’éclairage était éteint, montrant l’entrejambe de Tobey comme preuve.

Après avoir partagé les images, quelqu’un a appelé Campea, lui disant que les images étaient exactes. Campea les a supprimés, mais il était trop tard. Internet les a vus et ils ont été republiés partout.

Campea a également déclaré que quelqu’un d’un studio avec un « S » dans le nom l’avait contacté pour supprimer les fichiers et abandonner sa source. Apparemment, le représentant a reconnu que Campea a dû penser que les images étaient fausses puisqu’il les a filigranées. « Tu [don’t] volez la Joconde et laissez votre carte de visite derrière vous », a déclaré le représentant.

Fait intéressant, Campea affirme que les deux photos qu’il n’a pas partagées sont encore plus juteuses. Cela signifie-t-il qu’il a plus de photos de Holland, Maguire et Garfield en costumes Spider-Man ? Nous n’en avons aucune idée. Mais il a taquiné que vous ne devinerez jamais dans un million d’années qui est dans l’une de ces images. « Cela implique quelqu’un avec un costume mocap », a-t-il déclaré.

L’émission complète de Campea est disponible ci-dessous.