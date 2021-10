Tom Holland parle enfin du grand spoiler « Spider-Man: No Way Home »

Nous avons parlé du gros spoiler Spider-Man: No Way Home pendant la majeure partie de l’année, alors que nous recevions de plus en plus de preuves qui étayaient les premières rumeurs. No Way Home ne serait pas seulement la dernière troisième histoire autonome de Spider-Man dans le MCU. Ce serait la première histoire multivers de Spider-Man en direct, mettant en vedette trois Peter Parkers: Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Les fuites sont devenues si importantes que vous ne pouvez plus y échapper. Vous regardez peut-être une interview de Garfield tard dans la nuit, sans vous attendre à ce que les secrets de No Way Home tombent. Pourtant ça arrive quand même.

Pourtant, Tom Holland a réussi à éviter l’éléphant dans la salle assez brillamment jusqu’à présent, en restant à l’écart des rumeurs. A deux mois de l’avant-première de No Way Home, l’acteur a entamé la tournée de presse. Et Holland aborde enfin le gros spoil du film.

Tom Holland à propos de sa collaboration avec Alfred Molina

S’adressant à Entertainment Weekly, Holland a déclaré que No Way Home ressemblait à la fin d’une trilogie, bien qu’il ait laissé la porte ouverte à une éventuelle poursuite. Mais la partie la plus amusante était que Holland parlait de l’un des grands rebondissements de No Way Home, que Sony et Marvel ont montré dans la première bande-annonce.

Alfred Molina est de retour pour incarner Doc Ock, le méchant que nous avons vu pour la dernière fois dans Spider-Man de Raimi. Molina a confirmé son implication dans No Way Home il y a quelques mois. Il a révélé qu’il jouait le même personnage du vers de Raimi dans une interview cet été. De plus, Molina a expliqué que Doc Ock serait tiré dans le MCU de la réalité où il est mort. C’était une confirmation multivers ferme qui impliquait que les rumeurs de Maguire-Garfield étaient réelles. Sony et Marvel n’ont révélé l’aspect multivers de l’histoire que dans la première bande-annonce.

Molina révélant le grand secret est probablement la raison pour laquelle Sony et Marvel ont montré Doc Ock dans la première bande-annonce tout en taquinant seulement quatre autres méchants de Sinister Six. Du moins, nous supposons que c’est le cas. Le Doc Ock de Molina étant dans la bande-annonce permet également à Holland de parler du personnage.

Holland a déclaré à EW que Molina était « l’une de mes personnes préférées avec qui j’ai jamais travaillé ». C’est en fait un commentaire fascinant sur lequel nous reviendrons dans une minute.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) se prépare à se battre. Source de l’image : Sony et Marvel

L’acteur de Spidey a également expliqué ce que cela faisait de travailler avec Molina dans No Way Home. « C’était vraiment amusant de le voir voir comment la technologie a progressé », ajoute Holland. «Quand il faisait ces films, les bras étaient des marionnettes, et quand nous l’avons fait, ils sont tous imaginaires et CG. C’était assez cool de le voir le revivre, mais aussi le réapprendre.

Nous nous attendons à ce que la Hollande combatte Doc Ock, mais la vraie revanche que les fans veulent se situe entre Spider-Man de Maguire et le méchant. Sur cette note, Holland a déclaré que les scènes de combat sont «beaucoup plus viscérales», avec «beaucoup plus de combats au corps à corps».

Tom Holland sur le travail avec d’autres acteurs de Spider-Man

Depuis que Holland a déclaré que Molina était l’une de ses personnes préférées avec qui travailler, il est intéressant de voir ce qu’il dira à propos de Maguire et Garfield. Il n’a pas mentionné les deux acteurs dans l’interview d’EW, et le magazine n’a jamais posé ces questions difficiles.

En attendant de voir comment Sony et Marvel présenteront les variantes de Spider-Man de Maguire et Garfield, revenons sur une ancienne interview de Holland où l’acteur devait prétendre qu’il n’avait jamais rencontré les acteurs. Voici ce que Holland a dit à Variety début février à propos des anciens acteurs de Spider-Man :

Je n’ai jamais rencontré Kirsten Dunst. J’ai rencontré Andrew une fois [at the] BAFTA. Il était adorable, c’est un gars vraiment sympa, et nous avons eu une bonne conversation. C’était assez peu de temps après la sortie de Spider-Man Homecoming… Il était vraiment positif et gentil. Je suis tombé plusieurs fois sur Tobey lors de différentes soirées à LA. Il était aussi très gentil. Ils ont l’air d’être des gens adorables, vraiment sympas, et j’espère qu’ils apprécient nos films… J’espère qu’ils apprécient mes Spider-Mans.

Spider-Man: No Way Home ouvre le 17 décembre, avec une deuxième bande-annonce à sortir dans les semaines à venir.