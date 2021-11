Tom Holland parle pour la première fois de sa relation avec Zendaya – Chihuahua News – Intrelíneas

Tom Holland parle pour la première fois de sa relation avec Zendaya. Dans une interview avec le magazine GQ, l’acteur n’a pas seulement parlé de son expérience en tant que Spider-Man, il a également parlé de sa relation avec Zendaya.

Tom Holland et Zendaya ont attiré l’attention du monde, non seulement à cause de leur participation à Spider-Man, mais aussi parce qu’il y a quelques mois une image d’eux deux en train de s’embrasser dans une voiture a été publiée.

Ce qui précède a déclenché des rumeurs d’une possible romance entre les protagonistes de Spider-Man, Tom Holland et Zendaya.

Enfin, Tom Holland a décidé de parler de sa relation avec Zendaya et de clarifier certains points autour de sa vie privée.

TOM HOLLAND ET ZENDAYA (@ TOMHOLLAND2013 – INSTAGRAM)

La relation de Tom Holland et Zendaya

L’histoire d’amour de Tom Holland et Zendaya était un secret de polichinelle jusqu’à présent, comme l’acteur américain l’a confirmé lors d’une interview avec GQ que les rumeurs de la romance sont vraies.

TOM HOLLAND POUR GQ (@GQ – INSTAGRAM)

Sur la photo de Tom Holland et Zendaya s’embrassant dans une voiture, Holland a déclaré que lorsqu’une personne devient célèbre, son intimité ne dépend plus d’elle-même, mais des autres.

Tom Holland a ajouté que l’un des inconvénients de la célébrité est que les moments privés ne sont pas toujours secrets, et quand ils s’y attendent le moins, des images sont partagées avec tout le monde.

TOM HOLLAND ET ZENDAYA (@ TOMHOLLAND2013 – INSTAGRAM)

D’un autre côté, l’interprète de Spider-Man a révélé que lui et Zendaya n’avaient pas encore parlé de leur relation amoureuse parce qu’ils ne le voulaient pas.

Enfin, Tom Holland a déclaré qu’il ne commenterait pas plus de détails sur sa relation avec Zendaya jusqu’à ce qu’elle soit présente.

«Ce n’est pas quelque chose dont je peux parler sans elle. Je la respecte trop. Ce n’est pas mon histoire, c’est notre histoire. Et nous dirons ce que c’est quand nous serons prêts à le faire ensemble », a déclaré Holland.

Également pour GQ, Zendaya a déclaré que lorsqu’elle a vu la photo d’elle et de Tom Holland en train de s’embrasser dans une voiture, elle avait des sentiments mitigés et a avoué que « c’était assez étrange et étrange, déroutant et envahissant ».

De plus, Zendaya a déclaré qu’elle et Tom Holland pensaient que les moments privés vécus en couple étaient très précieux et que tous deux voulaient que ces expériences restent uniquement entre eux.

« Je pense qu’aimer quelqu’un est sacré et spécial, quelque chose à gérer et à vivre, à vivre et à apprécier avec l’autre personne que vous aimez », a conclu Zendaya.

Source : SDP