Tom Holland peut enfin arrêter de mentir à propos des spoilers Spider-Man: No Way Home

Les plus grands secrets de Spider-Man: No Way Home ont été confirmés à maintes reprises au cours des derniers mois. Même les fans de Marvel essayant d’éviter les spoilers les ont probablement vus. Mais Sony et Marvel ont refusé de reconnaître les spoilers dans le marketing No Way Home, car ils voulaient réserver les plus grandes surprises pour le film. Par conséquent, le casting n’avait d’autre choix que de tromper les fans. Ils ont dû continuer à nier les rumeurs et à mentir lorsqu’on leur a demandé de commenter les rumeurs de No Way Home. Tom Holland avait le travail le plus difficile à mentir à propos des surprises de Spider-Man: No Way Home, surtout compte tenu de son histoire de gâcher les secrets du MCU.

Mais Holland peut enfin arrêter de mentir sur les gros spoilers de No Way Home maintenant que le film est sorti. Nous avons enfin une interview officielle avec l’acteur jouant Peter Parker dans No Way Home où il parle de toutes les grosses surprises. Si vous n’avez toujours pas vu Spider-Man : No Way Home, vous devriez évitez les spoils dans l’interview ci-dessous.

Tom Holland arrête de mentir sur Spider-Man : No Way Home

Nous avons vu Tom Holland promouvoir No Way Home avec ses collègues co-stars dans diverses interviews qui ont précédé la sortie du film. Mais il n’a jamais confirmé les rumeurs selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Maguire reprendraient leurs personnages de Spider-Man des précédents films Spider-Man de Sony.

La première interview où Holland peut parler librement de son expérience No Way Home est une gracieuseté de Marvel.com. Ce n’est guère surprenant.

Ce n’est pas seulement Holland qui a parlé du film avec Marvel. L’actrice de MJ Zendaya a également exprimé ses opinions sur la grande révélation de No Way Home.

Les deux acteurs ont discuté de ce que c’était que de travailler avec l’impressionnant casting de No Way Home sur ce film ambitieux. Ils ont parlé de tout le monde, y compris des acteurs surprises que Sony et Marvel n’ont jamais reconnus pendant la saison des rumeurs.

Le camée intelligent de Charlie Cox

Daredevil n’est pas encore techniquement dans le MCU, car nous n’avons eu qu’un camée de Matt Murdock relativement tôt dans le film. Nous savions déjà que Charlie Cox jouerait Murdock/Daredevil dans le MCU. Et toutes les rumeurs suggéraient que l’acteur apparaîtrait en premier dans No Way Home.

« Nous avons eu tellement de plaisir à travailler avec Charlie », a déclaré Tom Holland. « C’est vraiment intéressant de faire une scène entre deux super-héros qui n’a pas de vrais super-héros dedans. A part le mors quand il attrape la brique. C’était génial. »

Peter Parker (Tom Holland) dans la scène de fin de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Tom Holland sur Spider-Man de Tobey Maguire

Tobey Maguire, dont Spider-Man est aussi apprécié que n’importe quel personnage de bande dessinée, est également dans No Way Home. Après des mois de refus, Holland et Zendaya ont enfin pu parler de ce que c’était que de travailler avec Maguire.

« Tobey était tellement drôle », a déclaré Tom Holland. «Nous avons tellement de petites blagues qui sont venues du travail avec Tobey. « Certainement pas ton père. »

« Il était vraiment excité d’être de retour », a poursuivi Holland. «On pouvait dire que cela signifiait vraiment beaucoup pour lui. Lui remettre le costume. Nous nous remettons ensemble. C’était génial. »

Zendaya s’est souvenue de ce qu’elle avait ressenti lorsqu’elle et Jacob Batalon ont «déposé» un Tom Holland nerveux pour une répétition avec Spider-Man de Maguire.

« [It was] comme te déposer à la maternelle pour le premier jour », a déclaré l’actrice. « Comme, ‘J’espère que les autres enfants l’aiment.’ Et du genre : ‘J’espère qu’il ne reviendra pas en pleurant.’ Et donc nous étions juste là, et je prenais des photos de vous pour que vous puissiez l’avoir. C’était tellement mignon.

Andrew Garfield fait la paix avec Spider-Man

Autant les fans pourraient aimer Maguire, autant Garfield était l’un des plus grands moments forts de No Way Home. L’acteur est à la mode depuis des jours après le week-end d’ouverture, les fans appelant déjà à ce que Garfield continue de jouer son Peter Parker dans un nouveau film. Les fans disent qu’ils veulent The Amazing Spider-Man 3 que Sony n’a jamais fait.

« Andrew Garfield, la légende lui-même », a déclaré Tom Holland à Marvel.com. «C’est un gars tellement adorable. Je pense que ce film était sa façon de faire la paix avec Spider-Man. Ce fut un tel privilège de travailler avec lui. Je sais que cela signifiait beaucoup pour lui.

« C’était si beau. [Tobey, Andrew, and Tom] se soucient si profondément des personnages et de leurs personnages – de leur parcours en tant que Spider-Man », a poursuivi Zendaya.

«C’était tellement beau de vous voir tous se connecter à ce sujet et de pouvoir parler entre eux d’une expérience si spéciale que très peu de gens ont pu enfiler le costume. L’actrice a ajouté que « c’était génial de voir à quel point vous vous souciez tous les uns des autres et de vous soutenir les uns les autres. C’était vraiment mignon.

L’interview complète contient des remarques de Tom Holland et Zendaya sur tous les autres acteurs jouant également des personnages éminents dans Spider-Man: No Way Home. Découvrez-le sur ce lien.