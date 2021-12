Tom Holland réagit aux informations faisant état d’une nouvelle trilogie MCU Spider-Man

Dans quelques semaines à peine, Spider-Man : No Way Home arrivera enfin dans les cinémas du monde entier. Il était initialement prévu pour juillet, mais a finalement atterri le 17 décembre en raison de la pandémie. Eh bien, les billets sont maintenant en vente et Fandango rapporte que les préventes rivalisent avec celles de Avengers: Endgame. Les scalpeurs essaient même de vendre leurs billets en ligne pour des milliers de dollars. Aussi excités que nous soyons tous pour No Way Home, il n’est pas surprenant qu’une nouvelle trilogie Spider-Man soit déjà en préparation. Quelques heures seulement après la publication d’une interview alléchante, Tom Holland lui-même a offert une réponse.

Tom Holland réagit à la nouvelle trilogie Spider-Man

Plus tôt dans la semaine, la productrice Amy Pascal a apparemment confirmé une nouvelle trilogie de films dans une interview avec Fandango. Voici la citation complète, qui semble assez définitive :

Ce n’est pas le dernier film que nous allons faire avec Marvel – [this is not] le dernier film de Spider-Man. Nous nous préparons à faire le prochain film de Spider-Man avec Tom Holland et Marvel, cela ne fait tout simplement pas partie de… nous pensons à cela comme à trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU. Marvel et Sony vont continuer ensemble en tant que partenaires.

Quelques heures plus tard, The Hollywood Reporter s’est entretenu avec des initiés de Sony qui ont déclaré qu’il n’y avait aucun plan officiel pour une nouvelle trilogie. Pascal a peut-être sauté le pas, mais nous serions également choqués si Holland s’inclinait après No Way Home. Après tout, il est l’une des plus grandes stars du MCU.

Dans cet esprit, nous nous dirigeons vers la France, où Tom Holland et sa co-star Zendaya sont récemment apparus dans le talk-show français Quotidien. Au cours de la conversation, l’hôte a ostensiblement demandé à Holland des nouvelles concernant trois autres films de Spider-Man. « Prochaine question », a déclaré Holland.

Mais l’hôte n’a pas voulu lâcher prise, et Holland a donc fourni l’extrait suivant :

Écoutez, tout ce que je dirai, c’est que nous avons des choses très, très excitantes à discuter. Je ne sais pas ce que sont ces choses ou ce qu’elles signifieront. Mais il semble que l’avenir soit incroyablement brillant, et comme je l’ai déjà dit, Spider-Man vivra pour toujours en moi.

Il y aurait donc 3 autres Spider-Man à venir ???! 🤭@TomHolland1996 et @Zendaya dans #Quotidien pic.twitter.com/l4hBPJUssj — Quotidien (@Qofficiel) 29 novembre 2021

Combien de temps Tom Holland sera-t-il Spider-Man ?

À tout le moins, il ne semble pas que Holland envisage de quitter le rôle de si tôt. Tom Holland a d’abord enfilé le costume de Spidey dans Captain America: Civil War, où il a rejoint l’équipe de Tony Stark pour lutter contre Captain America. Un an plus tard, il revient dans son premier film solo : Spider-Man : Homecoming. C’est en fait quatre années de suite que Holland est apparu dans un film Marvel. Les autres étaient Avengers : Infinity War (2018), Avengers : Endgame (2019) et Spider-Man : Far From Home (2019).

Nous avons maintenant des preuves que Holland reviendra pour au moins trois autres films. Cela suggère que l’acteur pourrait rester dans le rôle pendant une grande partie de la prochaine décennie. Ce serait beaucoup plus long que Tobey Maguire et Andrew Garfield occupaient le rôle à l’écran combinés.

Spider-Man : No Way Home sortira dans les salles américaines le 17 décembre 2021.