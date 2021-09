Tom Holland rend “Instagram Officiel” sa relation avec Zendaya le jour de son anniversaire

Nous espérons que ce n’est que le début d’une pas de fin de publications ensemble. Le couple s’est rencontré en 2016 sur le tournage de Spider-Man, où ils sont devenus les meilleurs amis, a-t-il déclaré.

Un an plus tard, lors de la tournée de presse du film, Zendaya et Tom ont été vus très amoureux et romantiques, cependant Ils n’ont jamais confirmé qu’il se passait autre chose que de l’amitié entre eux. “Ils ont commencé à se voir pendant le tournage de Spider-Man. Ils ont fait très attention à ce que cela reste privé et hors de vue du public, mais ils sont partis en vacances ensemble et essaient de passer le plus de temps possible ensemble”, a déclaré une source à proximité à ce moment-là.

LONDRES, ANGLETERRE – 15 JUIN: Tom Holland et Zendaya assistent au photocall “Spider-Man: Homecoming” au Ham Yard Hotel le 15 juin 2017 à Londres, en Angleterre. (Photo de Karwai Tang / WireImage) (.)