Tom Holland rend un hommage romantique à Zendaya pour la première de Dune

Holland et Zendaya ont été liés pour la première fois en 2017, après avoir partagé des cochons dans Spider-Man, mais à l’époque, ils ont tous deux nié les rumeurs. Par la suite, l’acteur était en couple avec l’actrice Nadia Parkes et elle avec sa co-star d’Euphoria, Jacob Elordi.

C’est jusqu’en juillet de cette année qu’ils ont eu une relation amoureuse une fois et bien qu’ils soient connus pour sortir ensemble, ils gardent le secret. Dans une récente interview avec InStyle Us, l’actrice Il a avoué qu’il y a beaucoup de choses qu’il apprécie et admire chez lui.

« Il y a beaucoup de choses, évidemment, que j’apprécie. Au niveau des acteurs, j’apprécie qu’il aime être Spider-Man. C’est beaucoup de pression – vous endossez le rôle d’un super-héros où que vous alliez. Pour le petit garçon qui passe, tu es Spider-Man. Je pense qu’il le gère très bien. Et en le regardant travailler, même s’il n’est pas Vierge, c’est un perfectionniste », a déclaré Zendaya à propos de Tom Holland.