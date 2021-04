Tom Holland révèle ce qui le rend fou à propos du réalisateur de Spider-Man, mais le rendra également «  riche  »

Je ne pense pas qu’il soit injuste de dire que Tom Holland a eu une année énorme avec d’autres films à venir. Malgré un verrouillage suivi d’une pénurie de sorties en salles, la Hollande a fait sortir trois grands films pendant la pandémie dans Chaos Walking, Cherry et The Devil All The Time. Il a également récemment enveloppé Spider-man: No Way Home, ce qui signifie qu’il y a plus à venir. Avant la sortie du prochain film Sony et Marvel, l’acteur a partagé un détail sur le tournage de ce film qui implique le réalisateur John Watts et un pot d’argent.