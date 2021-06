Tom Holland révèle que c’est Zendaya qui l’a facilement entraîné dans le moment le plus stressant de sa vie

La carrière de Tom Holland continue de monter en flèche alors qu’il continue de décrocher une pléthore de rôles dans sa jeune carrière. Mais cela n’a pas empêché la star de Spider-Man: No Way Home d’être un gars qui aime s’amuser pour une période passionnante. Cette mentalité a conduit à l’un des plus grands moments de sa carrière jusqu’à présent, même si même un grand moment peut stresser une star du calibre hollandais. Holland a révélé comment sa co-vedette de Spider-Man: No Way Home, Zendaya, l’avait entraîné dans le moment le plus stressant de sa vie.