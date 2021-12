Tom Holland se fiche d’être plus petit que Costar GF Zendaya

Tom Holland et sa petite amie, Zendaya, ne sont pas toujours d’accord — et c’est surtout parce qu’elle est plus grande que lui… quelque chose avec quoi TH ne voit pas de problème.

Les stars de « Spider-Man » ont fait une apparition cette semaine dans un hôtel de ville de SiriusXM, où le modérateur a évoqué leur différence de taille … à laquelle Tom, Zen et leur costar, Jacob Bataillon, ont commencé à rouler des yeux. C’est-à-dire jusqu’à ce que l’hôte l’ait pris dans une direction différente.

Elle a fait remarquer que ce n’était pas grave – et est même allée jusqu’à dire qu’appliquer des stéréotypes selon lesquels les hommes doivent être plus grands que les femmes était misogyne et problématique.

Tom et compagnie. d’accord avec elle – mais Spidey voulait également remettre les pendules à l’heure … à savoir que son partenaire à l’écran et hors écran n’est pas tellement plus grand que lui. Il dit qu’elle ne mesure que quelques centimètres de plus, ce qui correspond à leurs hauteurs répertoriées – Tom 5’8 « et Z 5’10 ».

Finalement, ils sont tous tombés sur la même longueur d’onde, disant qu’il est stupide de penser qu’un gars doit être plus grand qu’une fille, que ce soit dans la vraie vie ou dans un film de super-héros.

Il semble y avoir des points de vue différents sur ce que Marvel recherchait en lançant une Mary Jane plus grande. Tom suggère que cela a peut-être été fait intentionnellement, dans une sorte de mouvement révolutionnaire. Pendant ce temps, Zendaya dit parfois qu’ils trompent un coup pour le faire paraître plus grand.

Dans tous les cas, ce qu’il faut retenir ici pourrait bien être… la hauteur n’est qu’un nombre. Et plus important encore, les mecs de petite taille peuvent tirer des poussins de grande taille – la preuve est dans le pudding !