Tom Holland se lance dans l’aventure dans la nouvelle bande-annonce d’Uncharted

La nouvelle bande-annonce d’Uncharted, l’adaptation cinématographique tant attendue de la légendaire franchise de jeux vidéo mettant en vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, est ici. Le film sortira en salles le 11 février 2022.

Dans cette aventure captivante de la star de Spider-Man : No Way Home, il sera rejoint par Mark Wahlberg, qui incarne le chasseur de trésors expérimenté Victor « Sully » Sullivan.

Le clip avance une histoire épique avec des bateaux pirates, des trésors perdus vieux de plusieurs siècles, des lieux reculés et, surtout, beaucoup d’action inspirée des jeux vidéo Naughty Dog.

Aux côtés de Holland et Wahlberg, les actrices Sophia Ali et Tati Gabrielle et l’acteur espagnol Antonio Banderas complètent la distribution principale du film réalisé par Ruben Fleischer (Zombieland, Venom).

Le synopsis officiel d’Uncharted est le suivant : « Basé sur l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues et acclamées par la critique de tous les temps, Uncharted présente un jeune, rusé et charismatique Nathan Drake (Tom Holland) dans sa première aventure en tant que chasseur de trésor avec son partenaire ingénieux Victor ‘Sully’ Sullivan (Mark Wahlberg). Dans une aventure d’action épique qui s’étend sur le monde, les deux se lancent dans une quête périlleuse du « plus grand trésor jamais trouvé » alors qu’ils traquent les indices qui pourraient les conduire jusqu’au frère perdu depuis longtemps de Nathan. »

Source : Cependant