Tom Holland: Spider-Man: No Way Home avait des plans de sauvegarde pour se concentrer sur Kraven The Hunter

Le réalisateur Jon Watts était prêt à faire pivoter le prochain Spider-Man: No Way Home pour qu’il soit plutôt un film entièrement centré sur le méchant Kraven, selon Collider.

Cela n’a apparemment aucun rapport avec l’autre film à longue rumeur centré sur le méchant avec Aaron Taylor-Johnson, dont la date de sortie est prévue en 2023. Comme l’explique l’acteur Tom Holland dans l’interview, en raison de la logistique, des droits de licence et d’autres prises de décision compliquées qui entrent dans un film multivers comme Spider-Man: No Way Home, Watts était prêt à aller dans une autre direction si les choses n’a pas fonctionné.

« Pendant longtemps, il allait y avoir un film de Kraven qui allait être le troisième film parce que les choses ne fonctionnaient pas et toutes sortes de choses différentes », a déclaré Holland. « Jon m’a présenté ce film de Kraven, qui était en fait vraiment cool. Je ne veux pas en parler au cas où ce film finirait par se produire, mais c’était amusant. »

Tout cela signifie, bien sûr, que la porte est toujours ouverte pour Jimmy Kimmel jouant Kraven. Le film promet d’opposer Spidey à une tonne de méchants, y compris des méchants présentés dans Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man. Electro de Jamie Foxx, présenté dans The Amazing Spider-Man 2 apparaîtra également dans le film. En plus de Spidey, le film Uncharted de Holland est en route. Pendant ce temps, Disney a récemment retardé toute la liste des films MCU en 2022.

Spider-Man : No Way Home sortira en salles le 17 décembre.