Tom Holland taquine l’apparition potentielle d' »Euphoria » avec sa petite amie Zendaya

Tom Holland et Zendaya font la promotion de leur nouveau film, Spider-Man : No Way Home, ensemble depuis quelques semaines, mais Holland a déjà un autre projet en tête. La saison 2 du drame de HBO Euphoria arrive l’année prochaine, et Holland espère un jour faire une apparition dans l’émission de sa petite amie. Zendaya a remporté un Emmy à son tour en tant qu’adolescente troublée Rue dans la série controversée, et Holland a parlé de lui avoir rendu visite à plusieurs reprises sur le plateau pendant le tournage de la deuxième saison dans une nouvelle interview pour IMDb.

« Écoutez, je demande cela depuis longtemps, et cela ne s’est pas encore produit et je suis très déçu », a déclaré Holland, répondant à une question de fans pour savoir s’il apparaîtrait ou non dans la série. « Je dois être venu visiter Euphoria au moins 30 fois cette saison. »

Holland n’apparaît pas dans la série, mais Zendaya a plaisanté en disant qu’ils devraient le mettre dans un costume de Spider-Man fait maison en arrière-plan pour les fans aux yeux d’aigle. « Nous aurions dû essayer, comme un œuf de Pâques. Vous y mettre », a plaisanté Zendaya. « Je veux être dans Euphoria! » Hollande a répondu.

Holland et Zendaya ont déjà parlé de leur relation amoureuse après que des photos de papa les aient montrés en train de s’embrasser en faisant des courses. « L’un des inconvénients de notre renommée est que la confidentialité n’est plus vraiment sous notre contrôle », a noté Holland à GQ. « Et un moment que vous pensez être entre deux personnes qui s’aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier. »

« J’ai toujours été très déterminé à garder ma vie privée privée parce que je partage une grande partie de ma vie avec le monde de toute façon », a expliqué Holland. « Nous nous sommes en quelque sorte sentis privés de notre vie privée. » L’intervieweur a ensuite laissé entendre à Holland que le jeune couple n’était peut-être tout simplement pas prêt à partager leur relation avec le monde, mais Holland l’a fermé. « Je ne pense pas qu’il s’agisse de ne pas être prêt. C’est juste que nous ne le voulions pas », a-t-il expliqué.