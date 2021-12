Tom Holland taquine le grand combat Spider-Man contre Green Goblin dans No Way Home

Sony et Marvel ont sorti presque toute la scène de combat de pont Spider-Man (Tom Holland) contre Doc Ock (Alfred Molina) avec quelques jours à perdre avant la première de No Way Home, taquinant le genre de séquences d’action que nous verrons dans le film. Mais l’emblématique Otto Octavius ​​de Molina n’est que l’un des méchants du film. Spider-Man devra combattre au moins quatre autres méchants dans le film. Par exemple, No Way Home comprend également le combat Spider-Man contre Green Goblin (Willem Dafoe) que les fans ont hâte de voir. Green Goblin est un personnage sur lequel Sony et Marvel ne se sont pas vraiment concentrés jusqu’à présent dans les publicités et les bandes-annonces de No Way Home. Mais Holland a taquiné dans une interview que l’un des plus gros combats du film pourrait impliquer Spider-Man et Green Goblin. Remarquez, certains spoilers No Way Home pourraient suivre ci-dessous.

No Way Home livrera le retour de 5 méchants

Nous avons connu le grand secret de No Way Home presque toute l’année. Les acteurs qui ont joué les méchants de Spider-Man dans les films non-MCU ont confirmé leur implication dans No Way Home il y a longtemps. Il n’y avait pas que Molina. Jamie Foxx a déclaré qu’il revenait en tant qu’Electro bien avant qu’il ne soit censé le faire. Molina a expliqué plus tard que son personnage vient de l’univers Raimi sans révéler comment cette action de saut multivers est possible.

Dans le même temps, des rumeurs disaient que le Bouffon Vert, l’Homme de Sable et le Lézard apparaîtraient dans le film. Nous soupçonnions que Willem Dafoe, Thomas Haden Church et Rhys Ifans joueraient respectivement les trois antagonistes. Mais ce n’est que récemment que nous avons obtenu une confirmation officielle.

Le Bouffon Vert est le méchant le plus excitant des cinq, car la plupart des fans veulent voir une revanche de Spider-Man contre Green Goblin avec Peter Parker de Hollande.

Sony et Marvel ont montré les images de Green Goblin dans la bande-annonce et les plans télévisés, et le méchant apparaît sur l’affiche. Nous avons récemment vu une scène qui nous montre le masque cassé du gobelin sur le sol. Et nous avons vu les grenades emblématiques du Bouffon vert faire des ravages dans la bande-annonce. Mais Sony et Marvel se sont arrêtés avant de montrer une scène de combat Spider-Man contre Green Goblin dans les promos No Way Home.

Le masque Green Goblin s’est brisé dans le spot télévisé Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Le grand combat Spider-Man contre Green Goblin taquiné

Cela dit, nous nous attendons tous à ce que ces deux personnages se battent au moins une fois pendant le film. Et les spoilers de No Way Home suggèrent que le Bouffon vert est le principal antagoniste du film. De plus, ce méchant sera responsable d’une mort tragique au milieu du film. Une mort qui va donner envie au Hollandais Peter Parker de tuer le Gobelin.

Sans aborder aucun des spoilers, Holland a parlé de l’énorme effort nécessaire pour faire un film comme Spider-Man: No Way Home. Et c’est ainsi qu’il a taquiné le combat massif de Spider-Man contre Green Goblin dans No Way Home.

« Je veux dire quand je dis qu’il y a du sang, de la sueur et des larmes, je n’exagère pas », a déclaré l’acteur à Collider dans une interview. « Faire ces films est incroyablement difficile et physique. Surtout quand vous incarnez un personnage comme Spider-Man. Nous croyons tous tellement en ces personnages, et nous leur donnons 110%.

« Je sais que dans ma scène de combat avec le gobelin, j’ai levé la main, mes jointures étaient toutes ensanglantées et nous y allions vraiment », a déclaré Holland.

« On y mettait tout. Et je me souviens le dernier jour du tournage de cette scène de combat quand Jon a dit « coupez! » Willem (Dafoe) et moi nous sommes effondrés tous les deux sur le sol. Nous étions épuisés et nous lui avions tout donné. Je me souviens d’avoir juste soufflé les Red Bulls pour essayer de garder mon énergie. »

Si vous aviez besoin de plus de conviction pour voir No Way Home dès que possible, la perspective de voir le match revanche Spider-Man contre Green Goblin devrait le faire. Le film sort en salles le 17 décembre. Regardez l’interview avec Holland ci-dessous :