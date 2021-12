Tom Holland tient sa promesse au garçon qui a sauvé sa sœur d’un chien

Un garçon sauve sa sœur d’une attaque de chien 0:45

. –– Tom Holland est un homme de parole.

L’acteur a promis à un garçon qui a sauvé sa sœur d’une attaque de chien en 2020 qu’il pourrait visiter le tournage de « Spider-Man: No Way Home » et il l’a gardé.

Bridger Walker n’avait que 6 ans lorsqu’il a sauté pour défendre sa sœur de 4 ans. Les enfants jouaient à l’extérieur de leur maison du Wyoming lorsqu’un mélange de berger allemand s’est précipité sur la sœur de Walker et il est intervenu. Le garçon a ensuite subi une intervention chirurgicale de deux heures qui a nécessité plus de 90 points de suture, a rapporté sa famille dans une déclaration à CNN après l’incident.

Des célébrités comme Anne Hathaway, Chris Evans, Mark Ruffalo et Holland ont envoyé un message à Walker à la fois sur les réseaux sociaux et en privé, le félicitant pour sa bravoure. Holland l’a invité à lancer des toiles d’araignée dans la vraie vie.

Le père de Walker a partagé des images et une vidéo de la visite sur le plateau. Dans un article, Walker est vu en train de faire une cascade avec Tom Holland, qui est vêtu de son costume Spider-Man.