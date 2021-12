Tom Holland, Zendaya et le casting de « Spider-Man » rencontrent un jeune fan qui a sauvé sa sœur d’une attaque de chien

Tom Holland s’est assuré de tenir sa promesse envers un jeune garçon du Wisconsin qui a sauvé sa sœur d’une attaque de chien en 2020. Holland, Zendaya et d’autres membres de la distribution de Spider-Man: No Way Home ont passé une journée sur le plateau avec Bridger Walker, qui à 6 ans a sauté devant sa sœur lors d’une attaque de chien, nécessitant 90 points de suture pour réparer les dommages à son visage.

Le père de Bridger, Robert, a partagé vendredi sur Instagram que Holland avait déjà promis à son petit garçon qu’il pourrait passer du temps avec le casting de Spider-Man et a réussi. Partageant des photos de la journée spéciale sur les réseaux sociaux, Robert a remercié Holland et le casting de No Way Home pour avoir créé une « aventure de rêve devenue réalité » pour son fils.

« Rappelez-vous quand [Tom Holland] a promis à Bridger qu’il pourrait venir au tournage de Spider-Man ? Il a livré ! Tout d’abord, un grand merci à Tom, [Harry Holland], [Zendaya], et l’ensemble des acteurs et de l’équipe Marvel/Sony pour cette aventure de rêve devenu réalité », a écrit Robert.

« Quand nous sommes arrivés sur le plateau pour la première fois, j’avais un peu peur qu’une fois le » rideau tiré « , la magie des films soit perdue pour les enfants », a-t-il poursuivi. « Le contraire était vrai ! Tom, Zendaya, Harry, [Jacob Batalon], [Tony Revolori], et l’ensemble de la distribution / de l’équipe a fait que nos enfants se sentent comme des stars. Ils ne se contentent pas de jouer le rôle de héros sympathiques du quartier, c’est ce qu’ils sont vraiment. »

Robert a félicité Holland et Zendaya pour leur gentillesse envers les enfants lors de leur visite. « Le regard sur les visages des enfants était inestimable lorsque nous avons contourné l’écran bleu pour voir Tom, en costume complet, bien au-dessus du plateau sur un poteau lumineux. C’était émouvant de le voir renoncer [sic] aux enfants comme si c’était lui qui était censé être excité – pas l’inverse », a-t-il partagé.

« Peu de temps après, Tom et Zendaya sont venus. Je n’oublierai jamais la grâce et la gentillesse qu’ils ont montrées à nos enfants », a-t-il poursuivi. « Zendaya a immédiatement approché ma fille adolescente et lui a dit à quel point elle aimait ses ongles. Je ne sais pas si elle saura un jour à quel point ce simple acte signifie pour moi – de voir ma douce fille s’illuminer de confiance en soi et de joie. «

En voyant les critiques positives pour Spider-Man: No Way Home, Robert a déclaré qu’il pensait qu’il y avait de nombreuses raisons pour lesquelles cela deviendrait l’un des meilleurs de l’histoire de la franchise. « Personnellement, je pense que c’est parce que les acteurs et l’équipe sont des gens bons, gentils et passionnés », a-t-il écrit. « Des personnes qui ont entendu parler de la blessure d’un petit garçon, qui voulaient la réparer. Des personnes qui étaient prêtes à arrêter une journée de tournage très chargée pour faire sourire mon petit garçon et lui donner une chance de « faire du swing » avec son héros . »