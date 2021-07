Tom Homan personnellement “dégoûté” par le chaos croissant à la frontière, prévient que le moral de l’ICE est “dans les toilettes”

L’ancien directeur par intérim de l’immigration et de l’application des douanes, Tom Homan, a déclaré dimanche à “Life, Liberty & Levin” qu’il était “personnellement dégoûté” de la situation à la frontière sud des États-Unis au milieu de nouvelles informations selon lesquelles les autorités auraient du mal à faire face à l’arriéré de migrants autorisés. aux États-Unis

DES MIGRANTS FRONTALIERS DÉPOSÉS AUX GARES ROUTIÈRES ALORS QUE LES AUTORITÉS LUTTERENT POUR FAIRE FACE

“Personnellement, je suis dégoûté parce que tu as raison, Mark. J’ai passé près de 35 ans, j’ai commencé en tant qu’agent de la patrouille frontalière à cette frontière. J’ai gravi les échelons, échelon par échelon”, a-t-il déclaré. “J’ai été le premier directeur d’ICE à gravir les échelons. J’ai donc passé toute ma carrière à faire cela. Et je peux vous dire sans aucun doute dans le monde que le président Trump nous a donné la frontière la plus sûre que j’ai vue dans toute ma carrière, presque 35 ans. C’est juste un fait glacial. Vous savez, peu importe si vous aimez l’homme ou non, il a fait plus pour sécuriser cette frontière que n’importe quel président pour lequel j’ai travaillé… et maintenant tout a été détruit en quelques semaines par l’administration Biden.”

En ce qui concerne les critiques de l’ancien président Trump, Homan a déclaré: “Pour les gens qui pensent que les politiques de l’administration Trump sont cruelles, inhumaines, je dirais que j’ai travaillé pour six présidents différents, les politiques ont fonctionné. Permettez-moi de poser cette question au peuple américain qui m’écoute. Quand l’immigration illégale est en baisse de 60 à 80%, combien de femmes sont violées par les cartels ? Combien d’enfants ne meurent pas ? Combien de millions de dollars les cartels ne gagnent-ils pas grâce au trafic de drogue ? Combien d’overdoses de fentanyl n’ont pas eu lieu « Le fait est donc que le président Trump a sauvé des vies. Il a sécurisé la frontière », a-t-il affirmé.

Homan a déclaré qu’il n’avait aucun scrupule à dire aux téléspectateurs que Biden “a vendu ce pays pour remporter la présidence. Et maintenant, nous voyons cela en action, [with] frontières ouvertes. Et les gens disent, eh bien, c’est de l’incompétence… c’est de la mauvaise gestion. Non ce n’est pas. Leur plan se réalise parfaitement. Ce sont des frontières ouvertes”, a-t-il déclaré.

Alors que la situation devient de plus en plus dramatique, les agents de l’ICE sont aux prises avec un moral qui “n’a jamais été aussi mauvais à la frontière”, a averti Homan.

“Je suis allé à la frontière quatre fois au cours des deux derniers mois et ces hommes et ces femmes, je vous le dis tout de suite, ils ont perdu le respect total du président des États-Unis, ce qui est triste. Et ils ont perdu le respect en le secrétaire à la Sécurité intérieure », a-t-il expliqué.

“Pourquoi? Parce que le secrétaire à ce jour dira que la frontière est sécurisée et fermée et que ces hommes et ces femmes font face à cette crise tous les jours, se mettant en danger. Et leur secrétaire ne le reconnaîtra pas. Et la deuxième chose, le président lors d’un de ses premiers discours a accusé la dernière administration de regarder des enfants mourir de faim, mourir de faim sur les rives du Rio Grande. Ce sont les hommes et les femmes, la patrouille frontalière, les hommes et les femmes qui mettent leur vie en danger chaque jour. Les hommes et les femmes qui ont déjà sauvé plus de 7 000 vies cette année en tirant des gens hors de la rivière, en sauvant des gens dans le désert.”

“Ces hommes et ces femmes sauvent des vies, Monsieur le Président”, a rétorqué Homan. “Ils ne regardent pas les gens mourir de faim sur les rives du Rio Grande. Alors ils ont perdu le respect. Ils ont été abandonnés par leur propre commandant en chef et leur secrétaire.”