Tom Hunting, batteur atteint par le cancer d’Exodus, a besoin d’aide pour faire face à l’augmentation des frais médicaux

Une campagne GoFundMe a été lancée pour EXODE le batteur Tom chasse, qui a récemment commencé le traitement du carcinome épidermoïde (SCC) de l’estomac.

La campagne, intitulée «Aidez Tom Hunting à lutter contre le cancer!», A été organisée par EXODE guitariste Gary Holt et créée le mardi 20 avril. En moins de 24 heures, la campagne a amassé près de 4 500 $ et est maintenant à plus de 15 000 $ par rapport à l’objectif de 20 000 $. Au moment de mettre sous presse, la campagne compte 89 donateurs, 25 actions et 87 abonnés.

Dans un message d’introduction sur la page GoFundMe, Holt écrit: “Après des décennies consacrées à poser les tambours les plus percutants du thrash, Tom chasse a reçu un diagnostic de cancer. Pendant qu’il se bat et vainc cela, il aura besoin d’aide pour ses factures, à la fois médicales et domestiques.

“Pendant cette pandémie À M, comme beaucoup d’entre nous, travaille pour se maintenir pendant que nous attendons le retour de la tournée, mais il est incapable de le faire pendant qu’il subit une chimiothérapie et plus encore pour surmonter cela et revenir derrière sa batterie avec ses frères en EXODE. Tout ce que quelqu’un peut se permettre de donner contribuera à aider Tom à continuer son combat sans s’inquiéter de l’augmentation des factures médicales et des factures pour maintenir un toit au-dessus de sa tête.

“Merci pour votre aide et votre soutien.”

L’homme de 56 ans Chasse a révélé son diagnostic de cancer dans un communiqué publié le 13 avril. Il a déclaré: «Aujourd’hui, je vais commencer un traitement pour un carcinome épidermoïde. C’est une tumeur gastrique qui a été diagnostiquée dans la partie supérieure de mon estomac en février.

«Je rends ceci public pour sensibiliser les gens à prêter attention aux symptômes de problèmes d’estomac et d’œsophage. S’ils persistent, veuillez le faire vérifier.

«Je ne vais pas être penaud d’en parler. J’ai le sentiment que si je peux aider quelqu’un avec ce que j’ai appris, ou si quelqu’un a des informations à partager avec moi, c’est gagnant-gagnant! Quand vous pouvez nommer l’ennemi , c’est stimulant, et vous êtes sur le point de le tuer!

“Ok, vous avez entendu la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’il se sent bien physiquement! Je vais battre ça comme une putain de caisse claire qui me doit de l’argent !!! J’ai eu d’excellents médecins et un excellent système de soutien. est une armée en soi. Je suis prêt pour le combat! “

Après Chasse a rendu public son diagnostic, Holt dit que EXODE “retardera” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M a vaincu cela, il sera de retour en force pour prendre la route et frapper sa batterie comme lui seul le peut! Quand il aura frappé le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS ânes avec le record le plus malade à ce jour! “, A-t-il déclaré.

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04% à 0,07% de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera le suivi de 2014 “Blood In Blood Out”, qui était la première sortie des thrashers de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob Dukes, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà affronté EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mixé par Andy Sneap.