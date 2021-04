Tom Hunting, batteur d’Exodus, diagnostiqué avec un carcinome épidermoïde

EXODE le batteur Tom chasse a été diagnostiqué avec un carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac.

Le musicien de 56 ans a révélé le diagnostic dans un communiqué publié plus tôt dans la journée (mardi 13 avril).

Il a déclaré: «Aujourd’hui, je vais commencer le traitement d’un carcinome épidermoïde. C’est une tumeur gastrique qui a été diagnostiquée dans la partie supérieure de mon estomac en février.

«Je rends ceci public pour sensibiliser les gens à prêter attention aux symptômes de problèmes d’estomac et d’œsophage. S’ils persistent, veuillez le faire vérifier.

«Je ne vais pas être penaud d’en parler. J’ai le sentiment que si je peux aider quelqu’un avec ce que j’ai appris, ou si quelqu’un a des informations à partager avec moi, c’est gagnant-gagnant! Quand vous pouvez nommer l’ennemi , c’est stimulant, et vous êtes sur le point de le tuer!

“Ok, vous avez entendu la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’il se sent bien physiquement! Je vais battre ça comme une putain de caisse claire qui me doit de l’argent !!! J’ai eu d’excellents médecins et un excellent système de soutien. est une armée en soi, je suis prêt pour le combat!

“Nous avons beaucoup de choses à célébrer cette année avec la sortie de ce qui sera un album définissant la carrière et des tournées à suivre! Je suis ravi que tout le monde l’entende, et encore plus excité de sortir et d’en jouer! Je vous verrai tous très bientôt! CHEERS !!! “

EXODE guitariste Gary Holt ajouté dans une déclaration distincte: “À M commence sa première série de chimio aujourd’hui, donc je sais qu’il ressentira les ondes positives qui lui seront envoyées.

“EXODE retardera la sortie du nouvel album de sorte que lorsque À M a vaincu cela, il sera de retour en force pour prendre la route et frapper sa batterie comme lui seul le peut! Quand il aura frappé le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS ânes avec le record le plus malade à ce jour!

“Tout l’amour et la positivité pour mon frère.”

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04% à 0,07% de tous les cancers gastriques.

EXODE a récemment terminé le travail sur son nouvel album, “Persona non grata”, pour une sortie estivale provisoire via Explosion nucléaire. Ce sera la suite des 2014 “Blood In Blood Out”, qui était la première sortie des thrashers de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob Dukes, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà affronté EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mixé par Andy Sneap.

“Blood In Blood Out” était remarquable pour avoir présenté une apparition d’invité par l’ancien EXODE guitariste Kirk Hammett, qui a quitté le groupe en 1983 pour rejoindre METALLICA.

La gamme originale de EXODE composé de guitaristes Hammett et Tim Agnello, Chasse et chanteur Keith Stewart. Guitariste Gary Holt rejoint le groupe en 1981, tandis que Église quitté deux ans avant EXODEpremier album de, “Lié par le sang”, a vu le jour.

Souza en est maintenant à son troisième passage avec EXODE, ayant déjà dirigé le groupe de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004. Une décennie après son deuxième départ, Souza est revenu au bercail en 2014, juste à temps pour apparaître sur “Blood In Blood Out”.

“Persona non grata” sera EXODEest le premier depuis l’achèvement de TUEURtournée finale de. En 2011, Holt a commencé à remplir pour Jeff Hanneman à TUEUR live, et est devenu le co-guitariste à plein temps du groupe à partir de 2013, tout en restant membre de EXODE.

