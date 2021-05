Tom Hunting d’Exodus “ fait vraiment du bien ”, un mois après avoir rendu public son diagnostic de cancer

EXODE chanteur Steve “Zetro” Souza dit ce batteur Tom chasse «va vraiment bien», un mois après avoir commencé un traitement pour le carcinome épidermoïde (SCC) de l’estomac.

Une campagne GoFundMe pour vous aider Chasse avec frais médicaux a déjà recueilli près de 89000 $ – dont 5000 $ de À Mest l’ancien EXODE camarade de groupe, actuel METALLICA guitariste Kirk Hammettet 1500 $ à partir de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

Souza a offert une mise à jour sur Chassela santé de son fils lors du dernier épisode de son Le coffre-fort toxique de Zetro YouTube séries. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’étais en fait avec tout le groupe mardi dernier. Nous avons eu une séance photo. Et je dois dire À M ressemble beaucoup. Et de la part de nous tous, et de lui aussi, nous tenons à vous remercier tous pour tous vos aimables paroles, tout votre soutien financier. Et je veux que vous sachiez qu’il est l’une des personnes les plus fortes que j’aie jamais rencontrées dans ma vie. C’est pourquoi il a tant d’amour. C’est juste un joueur génial et incroyable, comme cela se passe. C’est un batteur génial – un innovateur dans ce qu’il fait – et juste un mec génial, et tout le monde l’aime. “

Il a continué: “[Tom‘s] coupé ses cheveux, et j’ai trouvé qu’il était super, mec. Je marchais vers lui, en disant: “ Salut, je suis Tom chasse. Je vendrai votre maison. Il a l’air si professionnel. Je lui ai dit: ‘Putain, mec. Je ne le ferais pas repousser, si j’étais toi.

“Quoi qu’il en soit, il est génial, et il a l’air super, et il bat ce truc. Comme il l’a dit dans la presse, il va le battre comme une caisse claire qui lui doit de l’argent, et il le fait en ce moment. Quand vous entendez ce qu’il est fait sur le nouvel album et le voir en direct, ça va être vraiment excitant pour tout le monde. Ça le rend encore plus spécial à mesure que ça sort. “

Souza a ajouté: “Je ne veux pas trop en dire, car il est très réservé sur ce genre de choses et il ne veut pas vraiment que j’en parle. Je veux juste que vous sachiez qu’il va vraiment bien, et il a l’air vraiment bon, et son attitude et tout le monde autour de lui est très positive. Et c’est tout ce que je peux dire. Il va lécher ce truc, pas de problème. Et nous vous reverrons avec lui sur la route. “

L’homme de 56 ans Chasse a révélé le diagnostic dans un communiqué publié le 13 avril. Il a déclaré à l’époque: «Aujourd’hui, je vais commencer le traitement d’un carcinome épidermoïde. C’est une tumeur gastrique qui a été diagnostiquée dans la partie supérieure de mon estomac en février.

“Je rends ceci public pour sensibiliser les gens à prêter attention aux symptômes de problèmes d’estomac et d’œsophage. S’ils persistent, veuillez le faire vérifier.

«Je ne vais pas être penaud d’en parler. J’ai le sentiment que si je peux aider quelqu’un avec ce que j’ai appris, ou si quelqu’un a des informations à partager avec moi, c’est gagnant-gagnant! Quand vous pouvez nommer l’ennemi , c’est stimulant, et vous êtes sur le point de le tuer!

“Ok, vous avez entendu la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu’il se sent bien physiquement! Je vais battre ça comme une putain de caisse claire qui me doit de l’argent !!! J’ai eu d’excellents médecins et un excellent système de soutien. est une armée en soi. Je suis prêt pour le combat! “

Après Chasse a rendu public son diagnostic, EXODE guitariste Gary Holt a déclaré que le groupe “retarderait” la sortie de son nouvel album récemment terminé, “Persona non grata”, “de sorte que lorsque À M a vaincu cela, il sera de retour en force pour prendre la route et frapper sa batterie comme lui seul le peut! Quand il aura frappé le cul du cancer comme nous savons qu’il le fera, nous recommencerons à botter VOS ânes avec le record le plus malade à ce jour! “Dit-il.

Le carcinome épidermoïde de l’estomac est une entité très rare, avec une incidence mondiale de 0,04% à 0,07% de tous les cancers gastriques.

“Persona non grata” sera le suivi de 2014 “Blood In Blood Out”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob Dukes, et le retour de Souza, qui a déjà affronté EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.

“Persona non grata” a été enregistré dans un studio à Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mixé par Andy Sneap.