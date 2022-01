Tom Hunting d’Exodus ne « transpire plus les petites choses » après la bataille contre le cancer

Dans une nouvelle interview avec Niclas Muller Hansen de RockSverige, EXODE le batteur Tom la chasse On lui a demandé si sa bataille contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac avait changé sa vision de la vie. Il a répondu: « Eh bien, je ne transpire définitivement plus les petits trucs. Cela vous donne une nouvelle perspective en ce qui concerne cela, je pense. Des choses qui me stressaient, je suis juste, comme, Meh.’ C’est juste des trucs qui vont arriver à certains d’entre nous. J’ai de la chance – très chanceux – qu’ils aient pu prendre une mauvaise situation et arranger les choses. Je me promène, je mange, je respire, je Je joue de la batterie. J’ai de la chance et la science est incroyable comme ce qu’ils sont capables de faire. Ils ont fait beaucoup de tests et ils ne peuvent pas trouver de cancer en moi en ce moment donc c’est une bonne chose. Je pourrais J’y ai esquivé quelques balles. [Laughs] »

L’homme de 56 ans, qui a subi une gastrectomie totale réussie en juillet 2021, a déclaré qu’il y avait eu une courte période après l’opération pendant laquelle il ne pouvait pas jouer de la batterie. « Ils ne m’ont rien laissé faire pendant, genre, cinq semaines », a-t-il déclaré. « Ensuite, j’ai commencé à faire des pompes. Avant l’opération, je recevais des doses de chimiothérapie, comme quatre, et elles étaient assez massives. J’ai joué un peu de la batterie, mais je ne le ressentais pas très bien. Je pensais que j’étais Je vais être en train de recevoir quatre autres doses de chimio, mais ils ne les font pas. Ils n’en ont pas besoin. En ce moment, je reçois une immunothérapie qui n’a pas vraiment d’effets secondaires. Obtenir de petites doses de ça une fois toutes les trois semaines, mais je n’ai aucune restriction sur le jeu ou quoi que ce soit, en gros. Ils ont dit : » Reprenez simplement votre vie. Célébrez et reprenez votre vie. » Et c’est un peu ce que je fais. »

Le mois dernier, Chasse dit au « Mettez vos ducs » podcast qu’il veut utiliser son expérience en tant que survivant du cancer pour interagir avec d’autres personnes qui pourraient vivre une situation similaire.

« Je ne suis pas qualifié maintenant, mais je pense que dans quelques mois, ils me jugeront qualifié pour parler à d’autres personnes de cette maladie, et je vais le faire », a-t-il déclaré. « Parce que je veux que les gens le sachent et je veux que les gens soient contrôlés. Je le rends public – je ne fais pas de médias sociaux, mais ce que je lis sur le EXODE [sites] était du genre : « Hé, j’ai aussi des problèmes intestinaux » et « Je vais aller me faire examiner maintenant. » J’espère que les gens obtiendront les réponses qu’ils recherchent. »

« Je ne dis pas que les médicaments qu’ils vous donnent pour vos intestins sont mauvais. Ils vous débrouillent. Mais si vous avez ce que vous pensez être un problème intestinal, dites-leur que vous voulez être contrôlé. Parce que certains d’entre eux scans et certains de ces tests, ils ne détecteront pas ce qui se passe à l’intérieur.

« Depuis que je suis dans ce voyage, mec, ils me scannent constamment, putain. » À M ajoutée. « Parce qu’ils veulent voir comment je réagis à ce qu’ils font aussi. Donc tout cela fait partie de la science et de l’évolution de la science. S’ils peuvent m’aider à vivre – et j’aime ma vie – et je peux aider ils développent la science pour aider le prochain groupe de personnes dont vous savez qu’elles vont avoir cette merde, c’est gagnant-gagnant. «

Chasse a rejoint son EXODE membres du groupe sur scène début octobre au réplique festival à Sacramento, en Californie.

EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas à Las Vegas, Nevada en août et à Assaut de terreur complet à Cave In Rock, Illinois en septembre alors que Chasse se remettait d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et « Force d’habitude » (1992).

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 114 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

EXODE sort son nouvel album, « Persona non grata », le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

« Persona non grata » est la suite de 2014 « Sang dans sang dehors », qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ de EXODEle chanteur de neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve « Zetro » Souza, qui a auparavant dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.