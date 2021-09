Tom Hunting d’Exodus parle de sa bataille contre le cancer: “Je ne le recommanderais à personne”

EXODE le batteur Tom la chasse rejoint HELLHUNTER sur scène samedi soir dernier (18 septembre) à Thee Parkside à San Francisco, Californie pour jouer le classique EXODE chanson “Commande Métal”. Le concert était un événement-bénéfice pour le musicien de 56 ans, qui s’est produit en direct pour la première fois depuis qu’il a subi une gastrectomie totale réussie en juillet dans son combat contre le carcinome épidermoïde (CSC) de l’estomac. Apparaissant également avec HELLHUNTER était ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll, qui a contribué au chant principal.

Parler à Télé-réalité après sa performance avec HELLHUNTER, Chasse a dit à propos de sa bataille contre le cancer (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne le recommanderais à personne. Ce n’est pas le passe-temps le plus amusant que vous puissiez commencer. [But] ça a l’air bien [after the surgery]. Et j’ai eu de bonnes nouvelles cette semaine. Je n’ai plus besoin de faire de traitements, du moins plus de traitements de chimiothérapie.”

Chasse a poursuivi en disant qu’il était “reconnaissant pour la science” et particulièrement reconnaissant du fait que la communauté du métal s’est réunie et a collecté des fonds pour l’aider dans son rétablissement. Il attend également avec impatience l’opportunité de se produire en direct avec EXODE en soutien au prochain album du groupe, “Persona non grata”, qui est attendu en novembre.

“Maintenant, puisque je n’ai pas à faire de chimiothérapie, je peux rejoindre le groupe”, a-t-il déclaré. “Parce que la chimio est une garce. Le cancer est une garce, mais la chimio est vraiment une garce. Boum, tu reçois une dose et tu penses que tu vas bien, et puis tu reçois une autre dose, et ça se compile en quelque sorte à partir de la dose d’avant ça…

“Nous avons du travail à faire”, a-t-il ajouté. “Je suis en voie de guérison, et je ferai partie de ce travail… J’ai hâte de participer à toutes les tournées à venir.”

Quant à ce que cela faisait d’être de retour sur scène pour la première fois depuis son opération, Chasse a déclaré: “C’était amusant. C’était une sorte d’obstacle que je devais franchir. Mais ça faisait du bien. Je voulais continuer. J’ai presque commencé ‘Piranha’ sur ces gars, mais je ne voulais pas être un con…”

Le mois dernier, EXODE tapoté Jean Tempesta jouer de la batterie pour le groupe à Psycho Las Vegas le 22 août à Las Vegas, Nevada et à Assaut de terreur complet le 11 septembre au camping Hogrock à Cave In Rock, Illinois — tandis que Chasse se remettait d’une opération. Tempesta était membre de EXODE de 1989 à 1993 et ​​a joué sur les albums du groupe « L’impact est imminent » (1990) et “Force d’habitude” (1992).

Lorsque Chasse a annoncé son absence de Psycho Las Vegas et Assaut de terreur complet, a-t-il déclaré dans un communiqué: “Je dois gérer mes propres attentes, puis remettre mon cœur en forme pour être pleinement prêt pour l’action. Je n’ai aucun doute que je vais rebondir et y arriver.”

Une campagne GoFundMe pour aider Chasse avec des frais médicaux avait déjà amassé plus de 111 000 $, dont 5 000 $ de À Mest ancien EXODE compagnon de groupe, actuel METALLIQUE guitariste Kirk Hammett, et 1 500 $ de FOZZY chanteuse et superstar de la lutte Chris Jericho.

“Persona non grata” sera disponible le 19 novembre via Records d’explosion nucléaire. Le LP a été enregistré dans un studio de Lake Almanor, en Californie et a été conçu par Steve Lagudi et EXODE. Il a été produit par EXODE et a été mélangé par Andy Sneap. Pour la troisième fois dans l’histoire du groupe, ils sont revenus à l’artiste suédois Pär Olofsson pour créer la pochette de l’album.

“Persona non grata” est la suite de 2014 “Sang dans sang dehors”, qui était la première sortie des thrashers de la région de la baie de San Francisco depuis le départ du chanteur principal du groupe depuis neuf ans, Rob ducs, et le retour de Steve “Zetro” Souza, qui a déjà dirigé EXODE de 1986 à 1993 et ​​de 2002 à 2004.



