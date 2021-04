Tom Jessop de Fidelity dit que la crypto a atteint un «  point de basculement  »

Les dirigeants du géant de l’investissement Fidelity sont convaincus que la dynamique du marché de la crypto-monnaie se poursuivra dans un avenir prévisible.

S’adressant à MarketWatch le 8 avril, Tom Jessop, qui dirige la division crypto de la société d’investissement, a déclaré qu’il pensait que la crypto avait ouvert un nouveau chapitre dans les cercles financiers traditionnels et que les choses avaient atteint un point de basculement pour l’industrie.

Jessop a déclaré que la maturation et l’adoption des actifs cryptographiques en tant que classe d’investissement se poursuivraient à un rythme rapide dans les années à venir. Il y a un certain nombre de raisons selon le directeur financier, dont l’une est les taux d’intérêt extrêmement bas dans la finance traditionnelle.

Ceci, associé à un environnement stimulé par les politiques monétaires, a stimulé l’élan des marchés de la cryptographie. L’exécutif de Fidelity a déclaré que cet environnement ne changera probablement pas de sitôt:

«Je pense que nous avons atteint un point de basculement. Je pense que vous avez accumulé l’expérience d’environ 12 ans de fonctionnement de la blockchain Bitcoin depuis le bloc de genèse au début de 2009. Et la pandémie, très franchement, a été un catalyseur pour l’adoption institutionnelle, et en particulier Bitcoin et le récit, ou cas d’utilisation, autour de l’or numérique, »