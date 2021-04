Tom Jessop de Fidelity dit que la crypto a réussi un “ point de basculement ”

9 avril 2021 07:57 & nbspUTC

| Actualisé:

9 avril 2021

Par Clark

Les taux d’intérêt les plus bas et les incitations fiscales ont stimulé l’élan dans le secteur de la cryptographie, a déclaré le processus décisionnel de Fidelity.

Les dirigeants du géant de l’investissement Fidelity sont convaincus que la dynamique du marché de la crypto-monnaie durera dans un avenir prévisible.

Language to MarketWatch le 8 avril, Tom Jessop, qui crâne la division crypto de la société d’investissement, a supposé qu’il faisait confiance à la cryptographie a ouvert un nouveau chapitre dans les cercles financiers traditionnels et les choses ont touché un point de basculement pour l’industrie.

Jessop a précisé que la maturation et l’adoption d’actifs cryptographiques en tant que classe d’investissement se poursuivront à un rythme rapide dans les années à venir. Il y a un certain nombre de raisons qui incombent au directeur financier, dont les très faibles taux d’intérêt dans la finance traditionnelle.

Ceci, combiné à un environnement enthousiasmé par les politiques monétaires, a déterminé la dynamique des marchés de la cryptographie. Le dirigeant de Fidelity a supposé que cet environnement était improbable à une altération de si tôt:

«Je pense que nous avons touché un point de basculement. Je pense que vous avez l’expérience accumulée d’environ 12 ans maintenant que la blockchain BTC fonctionne depuis le bloc de genèse en 2009. Et la pandémie, très honnêtement, était une substance pour l’adoption institutionnelle, et exactement BTC et le récit, ou cas d’utilisation, autour de l’or numérique, ‘

Jessop a ajouté que l’histoire avait été aggravée par l’incitation monétaire sans précédent des banques centrales et des gouvernements en réponse à la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, les programmes d’incitation américains ont dépassé les 6 billions de dollars, une grande partie de cet argent étant nouvellement injectée par la Réserve fédérale.

Jessop n’est pas le seul dirigeant financier à croire que BTC et crypto ont touché un point de basculement. Au début du mois de mars, Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, a fouillé la même expression en observant sur l’ETF CI Galaxy BTC sur Bloomberg:

“ L’adoption de Bitcoin a atteint un point de basculement et les investisseurs ne veulent pas rester à l’écart ”,

Le 24 mars, Fidelity a déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour répertorier un nouveau fonds négocié en bourse Bitcoin (ETF). le

