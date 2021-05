Tom Jones, 80 ans, bat un record avec le numéro 1 britannique “ Entouré par le temps ”

Sir Tom Jones est devenu le plus ancien artiste à avoir marqué un album n ° 1 au Royaume-Uni avec un ensemble de nouveau matériel. Surrounded By Time a fait ses débuts en tête du classement des albums officiels, compilé par la société Official Charts Company, hier (30 avril).

Jones, âgé de 80 ans et dix mois, dépasse Bob Dylan, qui avait 79 ans lorsqu’il est passé au n ° 1 en juin 2020 avec Rough And Rowdy Ways. Le record d’âge pour un best-seller avec n’importe quel album est détenu par Dame Vera Lynn, qui avait 92 ans quand elle a réalisé l’exploit avec la compilation We Meet Again – The Very Best Of Vera Lynn en 2009.

«Je suis ravi au-delà des mots de la réception de Surrounded By Time, et détenir maintenant ces records au Royaume-Uni est formidable, tout simplement incroyable», déclare la star galloise. «Je suis tellement fier de tous ceux qui m’ont aidé à créer cette musique, j’ai eu du plaisir à travailler avec eux et obtenir ce résultat est tout simplement incroyable. C’est merveilleux que le public m’ait permis d’être musicalement expressif à mon époque et d’avoir montré son soutien. Je suis éternellement reconnaissant.

Le nouvel album, coproduit par Ethan Johns, le collaborateur fréquent de Jones dans les derniers jours, porte à quatre le nombre d’albums n ° 1 du chanteur au Royaume-Uni, sur une période remarquable de 53 ans. Il a atteint le sommet pour la première fois en 1968 avec Delilah, y est revenu avec une collection 20 Greatest Hits en 1975, et a de nouveau atteint le sommet en 1999 avec Reload.

Surrounded By Time pousse la nouvelle entrée de la semaine dernière au sommet, le Californian Soil de London Grammar, au n ° 2. La réédition de luxe de l’album John Lennon / Plastic Ono Band le ramène dans les charts au n ° 11. Il a atteint le n ° 8 au Royaume-Uni lors de sa première sortie en 1971. Une autre nouvelle réédition de luxe, de 1967, The Who Sell Out, enregistre une entrée n ° 15 sur la nouvelle liste OCC.

