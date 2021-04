Tom Jones et Ethan Johns: une relation symbiotique

Lorsque Tom Jones sorti Praise & Blame en 2010, c’était à la fois choquant et impossible à ignorer. Une collection époustouflante de chansons de blues et de gospel, y compris des versions révélatrices de Bob Dylan“Qu’est-ce que je suis bon?” et John Lee Hooker«Burning Hell», le tout chanté dans un style discret mais passionné au milieu d’arrangements dépouillés, a fait sensation. Jones, son fils et manager Mark Woodward et le producteur Ethan Johns avaient imaginé quelque chose que personne n’avait vu venir.

Il avait 45 ans dans une carrière qui avait commencé avec le tube «It’s Not Unusual» et est resté fort tout au long des années 1960 et 1970, lui permettant de se diversifier dans le théâtre et de devenir un tirage au sort, en particulier à Las Vegas. Puis il a changé de vitesse et a accumulé neuf meilleurs tubes country entre 1980 et 1986, revenant aux charts pop en 1988 avec une couverture à pleine gorge de Prince«Kiss», enregistré avec l’Art Of Noise. Il est resté une présence pop-culturelle tout au long des années 90 et du nouveau millénaire, mais il y avait toujours quelque chose du showbiz jambon à propos de Jones, un clin d’œil et un sourire. Pas plus. Praise & Blame était une déclaration artistique sérieuse et mature, un homme revenant aux racines les plus profondes de la musique américaine et plongeant au plus profond de lui-même pour évoquer le véritable esprit de ces chansons.

Ethan Johns était le collaborateur idéal pour le projet. Le fils du légendaire producteur Glyn Johns, il avait grandi en studio, regardant des séances de Led Zeppelin, les pierres qui roulent, et L’OMS. Il avait dirigé des sessions pour Kings Of Leon, Ray LaMontagne, les Jayhawks, Compter les corbeaux, et Joe Cocker, entre autres, et était un expert dans la création d’un son authentique et authentique. Le résultat a été une révélation pour beaucoup. «Je me souviens des critiques sur Praise & Blame», dit Jones, via Skype depuis Londres. “Un critique en Angleterre a dit, il me semble que j’entends Tom Jones pour la première fois.”

Jones et Johns se sont réunis à nouveau sur Spirit in the Room en 2012 et Long Lost Suitcase en 2015, élargissant la recherche de matériel pour inclure des morceaux comme «Tower of Song» de Leonard Cohen, Tom attend“Bad as Me”, “Everybody Loves a Train” de Los Lobos et “Elvis Presley Blues” de Gillian Welch. Et tandis que certains étaient des ballades acoustiques tristes, d’autres étaient des rockers bruyants plus proches dans l’esprit de Waits ou de Jack White que de Johnny Cashles albums de Rick Rubin, un point de référence critique fréquent.

Maintenant, lors de leur quatrième collaboration, le couple (et le fils de Jones, qui obtient le crédit de coproducteur pour la première fois) ont fait un virage serré à gauche. Les chansons sur Surrounded By Time sont longues et atmosphériques. L’un des premiers singles, «Talking Reality Television Blues», sonne presque comme un morceau de Radiohead, avec ses couches de synthétiseur analogique, sa guitare inquiétante et son rythme constant, jusqu’à ce que la voix immédiatement reconnaissable de Jones entame une discussion de près de sept minutes sur l’état quelque peu sombre du monde. De même, une version du standard «Les moulins à vent de votre esprit» entoure la voix passionnée de Jones avec des hauteurs électroniques pulsantes et courbées et des ondulations de harpe scintillante. L’ouverture de l’album, une version de «I Won’t Crumble With You If You Fall» de Bernice Johnson Reagon, est arrangée pour des synthés analogiques, des tympans accordés et des basses à archet.

Jones dit que l’idée de changer de direction est venue de Johns et qu’il était tout de suite à bord. «Ethan a dit: ‘Je pense que nous devrions attirer l’attention des gens avec chaque piste avec des sons; par opposition aux chansons enregistrées de manière traditionnelle avec guitare, piano, basse et batterie, nous essaierons des synthétiseurs et mélangerons également de vrais instruments avec des sons synthétisés. Alors j’ai dit: ‘Très bien, faisons ça.’ »En même temps, il savait que tout dépendait de sa voix, alors il s’est assuré que leurs idées servaient la chanson. Sur «Windmills…» par exemple, il se souvient: «C’est à ce moment-là que j’ai dit: Ecoutez, j’aimerais étirer un peu ça… Alors il a dit: ‘Chantez-le, et nous vous suivrons. Nous avons la clé, nous en avons la sensation, l’arrangement, plus ou moins, mais l’endroit où les changements d’accords se produisent sera déterminé par vous. Nous changerons lorsque vous changerez. ”

Johns trouve que le chanteur est un collaborateur ouvert d’esprit et confiant, ce qui était particulièrement important sur ce disque, car il représente un tel changement de rythme par rapport à ses trois prédécesseurs. «Une des choses que j’aime plus que tout dans le fait de travailler avec Tom, c’est sa volonté d’explorer», dit-il. «Il ne franchit jamais la porte avec une quelconque idée préconçue sur ce que nous allons faire. C’est l’un des chanteurs les plus engagés et les plus ouverts avec qui j’ai jamais travaillé. C’est une vraie joie de travailler avec lui. Il donne toujours tout ce qu’il a, peu importe à quel point les choses sont folles. C’est fantastique, c’est vraiment le cas.

Parfois même il n’arrive pas à croire certaines des choses qu’ils ont accomplies ensemble. Quand il parle de «Je ne m’effondrerai pas…», il semble toujours étonné. «C’était complètement en direct, cette prise. Ce qui a été une expérience incroyable, en fait couper cela. Mais briser l’arrangement, prendre une chanson gospel traditionnelle et la réinventer et en avoir le résultat final – je n’ai aucune idée de comment nous sommes passés de A à B. Cela me fait frissonner quand je l’écoute.

Tom Jones vient d’une tradition du showbiz qui a pratiquement disparu maintenant, du moins dans la pop. Comme Elvis Presley et Frank Sinatra, il aborde les chansons comme un acteur lisant un scénario. Il étudie les paroles pour les faire siennes, expliquant: «Si vous voulez chanter la chanson de quelqu’un d’autre, vous devez la faire entrer dans votre propre vie… Sinatra a ressenti cela, et je ressens la même chose.» Il reconnaît que son approche a changé au fil du temps. «Quand j’étais jeune, j’étais plein de pisse et de vinaigre et je lui en donnais le plein tout le temps. Mais quand vous vieillissez, vous semblez comprendre encore plus les mots, je pense. Vous utilisez des expériences passées pour insuffler des sentiments dans les chansons. »

Johns dit que son travail en tant que producteur est de permettre à Jones de rendre sa performance de chaque chanson aussi réelle et honnête que possible – «d’arrêter d’être l’acteur et de commencer à puiser dans son âme… C’est un processus très symbiotique; nous nous nourrissons les uns des autres. Pour réaliser cette symbiose, la performance vocale doit être le fondement de la piste, et son point de départ. Johns cite «Windmills» comme un exemple parfait de leur fonctionnement. «Tom formulera quelque chose d’une certaine manière, la batterie répondra à cela, je répondrai à cela, et tout se nourrit de lui-même. Et puis vous obtenez ce genre d’élévation combinée.

La relation entre les deux hommes a commencé aux studios Abbey Road à Londres. Johns travaillait sur un autre projet, et Jones est venu le rencontrer, pour discuter de ce qui allait devenir Praise & Blame. «Dès que je l’ai rencontré, je savais – et tout d’abord, clarifions une chose, il est incontestablement l’une des plus grandes voix, non? Toute opportunité de travailler avec une voix comme celle-là doit donc valoir la peine d’être explorée. Je me souviens que Tom a franchi la porte d’Abbey Road, et dès que je l’ai regardé dans les yeux, j’ai pensé que je pouvais communiquer avec cet homme.

“[Ethan said] «J’entends dans votre voix des choses dont je ne pense pas qu’elles aient encore été révélées. Parce que tous tes enregistrements ont été gros. Même «The Green, Green Grass Of Home», il contient beaucoup de cordes et d’arrangements vocaux. J’aimerais vous entendre dépouillé, avec peut-être un ou deux instruments »», se souvient Jones.

Qu’ils travaillent avec quelques instruments acoustiques, un groupe de rock garage dépouillé ou des synthétiseurs analogiques, tant que Tom Jones sent qu’il peut faire confiance à Ethan Johns pour construire la bonne scène pour sa performance, il est partant pour tout. “Même chose [as] quand j’ai fait «Kiss» avec l’Art du bruit », dit-il. «The Art Of Noise est un groupe électronique, mais ils ont dit:« Vous le chantez, comme vous le chantez, sur un morceau de base, et laissez nous le reste. C’est la même chose. Ethan a dit: «Chantez-le comme vous le ressentez, et nous ferons le reste. Je vais le faire sonner différemment. Pas vocalement, votre voix sera la même. Mais l’accompagnement sera différent. ” Et j’ai dit, très bien. Tant que tu ne te fous pas de ma performance vocale Ça doit être moi. Et c’est ce que nous faisons.

