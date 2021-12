Amateurs de rock, réjouissez-vous ! Cela a été beaucoup trop calme ces dernières années, et c’est enfin l’heure du retour d’une tournée qui le pousse au maximum ! « Sonic Slam » avec Tom Keifer, LA GUNS et CHAT PLUS RAPIDE partiront ensemble sur la route à partir du 1er juin 2022. L’itinéraire officiel est disponible sur TomKeifer.com, avec d’autres dates à venir.

Keifer dit: « #keiferband est amplifié pour le « Sonic Slam » Tournée 2022 avec nos amis LA GUNS et CHAT PLUS RAPIDE! Préparez-vous pour un show rock 100% live, bruyant, bruyant et claquant. J’ai hâte de voir tout le monde en 2022. »

LA GUNS‘ Pistolets Tracii acquiesce : « Je suis excité LA GUNS prendra la route avec Tom Keifer. Nous avons vraiment hâte de repartir en tournée. »

CHAT PLUS RAPIDE‘s Taime Downe ajoute : « CHAT PLUS RAPIDE a tourné avec À Mle groupe et LA GUNS avant, mais jamais tous ensemble. Les spectacles étaient toujours incroyables, et vous pouvez vous attendre à la même chose cet été. Il va y avoir trois décennies d’amitié et de bonne musique sous un même toit, « Sonic Slam » ça va être génial ! »

KeiferL’histoire de ‘s commence en tant qu’auteur-compositeur-interprète, guitariste et leader des poids lourds du hard rock CENDRILLON. Sa voix, sa guitare et son écriture bluesy, qui ne fait pas trembler l’arène, ont joué un rôle essentiel dans le déplacement de 15 millions de disques dans le monde. Tom Keifer connaît un succès continu en enregistrant et en tournée avec #keiferband, en sortant deux albums solo acclamés par la critique, « Le chemin de la vie » et « Augmenter ». #keiferband – Tom Keifer, Savannah Keifer, Tony Higbee, Billy Mercer, Kendra Chantelle, Pape en pot et Kory Myers – sont enthousiastes à l’idée de reprendre la tournée avec leur haute énergie, tout laisser sur le spectacle de rock sur scène qui combine tous les succès classiques et en tête des charts de CENDRILLON avec de nouveaux favoris de #keiferbandsorties en solo de.

Le dernier #keiferband album studio, « Augmenter », publié le 13 septembre 2019 le Cléopâtre Records, présente les singles rock entraînants et entraînants « La mort de moi » et « Battage publicitaire ». Les deux singles ont atterri dans le Billboard Mainstream Rock Top 40. Keiferles racines profondes de brillent jusqu’au cœur de « Augmenter », quelque chose qui était ancré au cœur même de sa musique créée pendant le multiplatine CENDRILLON jours.

LA GUNS a été formé en 1983 et a vendu plus de six millions de disques, dont celui de 1988 LA GUNS et années 90 « Armé et chargé », tous deux certifiés or. « Armé et chargé » contenait le single à succès « La ballade de Jayne » qui est allé à la 33e place du Billboard’s Hot 100 et à la 25e place des charts Mainstream Rock. Du milieu des années 90 au milieu des années 2000, LA GUNS a continué à tourner et à sortir de nouvelles musiques. Après leur performance réussie à SiriusXM‘s Cheveux Nation festival en septembre 2016, LA GUNS est entré en studio pour enregistrer le film acclamé par la critique « La paix manquante », qui était la version la plus vendue pour Frontières Musique Srl en 2017. Leur 12e album, « Le diable vous savez », est sorti en 2019 avec le même accueil critique. Novembre 2021 a apporté la sortie de leur dernier album, « Passé à damiers ». Depuis les retrouvailles, Tracii et Phil continuer à faire le tour du monde avec LA GUNS, qui comprend actuellement Shane Fitzgibbon (tambours), Johnny Martin (basse) et As Von Johnson (guitare).

CHAT PLUS RAPIDE est née des profondeurs de la scène rock hollywoodienne du milieu des années 80, prenant d’assaut le Sunset Strip avec un son qui n’était ni glam ni punk, mais cloqué quelque part entre les deux. Avec une attitude et un fanfaron qui lui sont propres, leur premier album éponyme a présenté les classiques instantanés « Babylone », « Mur de salle de bain », « Cathouse » et « Ne change pas cette chanson », et son suivi, « Réveille-moi quand c’est fini », grimpé encore plus haut avec le coup radio « Maison de la douleur », « Sumac vénéneux » et « Là où il y a un fouet, il y a un chemin ». Malgré leurs succès, PLUS RAPIDE a défié le moule dominant et a toujours suivi le leader Taime Downeles sensibilités souterraines. Les disques d’or et de platine sont sympas, mais Taime considère que sa plus grande réussite est la longévité. « Le seul chiffre qui compte vraiment pour moi est le chiffre 35 », dit-il. « Trois décennies et demie plus tard, CHAT PLUS RAPIDE sont toujours en mouvement, et c’est aussi frais qu’en 1986. » Ne cherchez pas plus loin que leurs sorties en 2021 « Nola » et le Johnny Tonnerre couverture « L’amour des pirates » – CHAT PLUS RAPIDE sont plus virils et tenaces que jamais… et Taime, bassiste Danny Nordahl, le batteur Chad Stewart, et guitaristes Sam « Bam » Koltun et Ronnie Simmons ne l’aurait pas autrement.