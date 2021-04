Tom Kerridge se livre à un coup dur financier pour le secteur de l’hôtellerie ⋆ .

Tom Kerridge s’est ouvert sur sa nouvelle initiative pour essayer d’aider le secteur de l’hôtellerie à se bloquer

Le chef Tom Kerridge, 47 ans, s’ouvre sur l’école à la maison en lock-out et sa campagne caritative pour l’industrie hôtelière.

Parlez-nous de Hospitality Action et comment 54 grands chefs se sont réunis pour un nouveau livre de cuisine…

C’est un organisme de bienfaisance dont je suis le patron depuis un certain nombre d’années et qui aide les gens de l’industrie qui ont été touchés par toutes sortes de problèmes comme l’itinérance, la toxicomanie ou l’alcoolisme, les problèmes financiers ou les problèmes de santé mentale. Ces choses affectent malheureusement beaucoup de gens de toute façon, mais elles semblent frapper beaucoup de gens dans l’hôtellerie à cause des longues heures de travail, de l’ambiance de la fête et du fait que vous êtes entouré d’alcool.

La pandémie a tout aggravé. À l’heure actuelle, les gens ont passé plus d’un an à la maison, ils ont peut-être perdu leur emploi ou craignent pour leur emploi, et ils boivent davantage. Lorsque votre mode de vie vous a été enlevé et que rien ne le remplace – vous ne pouvez pas mettre l’hospitalité en ligne – les gens ont vraiment du mal.

Le livre Chefs At Home vise à sensibiliser et à collecter des fonds à un moment où l’aide est plus que jamais nécessaire. Fondamentalement, les plus grands chefs de tout le pays, dont Jamie Oliver et Heston Blumenthal, ont contribué à deux recettes qu’ils ont créées pendant le verrouillage – et tous les bénéfices sont reversés à l’organisme de bienfaisance.

Comment avez-vous trouvé le verrouillage?



Les entreprises du chef ont été touchées par la pandémie (Photo: David M. Benett / Dave Benett / .)

J’ai de la chance d’avoir un état d’esprit extrêmement positif et même si j’ai parfois eu plus de mal à rester positif, je suis le chef d’entreprise et c’est mon travail d’être la même personne que j’ai toujours été. Les gens autour de moi ont besoin de positivité et d’énergie. Je suis donc resté occupé et j’ai passé plus de temps avec mon fils, ce qui est incroyable.

En termes de finances, c’est incroyablement inquiétant et j’ai fait des pertes, mais j’ai fait quelques livres dans le passé et cela a été une vraie expérience. Nous pouvons en tirer des leçons, avancer et reconstruire, et les entreprises ont amplement le temps de se redresser.

Comment êtes-vous arrivé à l’école à la maison?

Je vais bien parce que mon petit homme n’a que cinq ans et j’ai eu beaucoup de chance qu’il ait cet âge. Pour nous, c’était une heure à essayer de lui faire faire un peu de lecture, puis de compter, mais ce n’était pas comme s’il devait être dans une classe virtuelle pendant des heures. S’il avait eu plus de sept ans ou un adolescent, il aurait été extrêmement difficile d’essayer d’enseigner à la maison, et je ressens la douleur de tous les parents qui ont fait ça.

Pensez-vous que le verrouillage a été bon pour nous en tant que nation gourmande?

Je pense que la nourriture est devenue très pertinente dans la vie de tout le monde, et ils ont essayé de cuisiner plus et de faire plus dans la cuisine, en particulier lors du premier verrouillage, car tout était assez nouveau. Pour beaucoup de gens, aller au supermarché est devenu la seule chose passionnante de leur vie. Lors du troisième lock-out, le fait que les bénéfices de Domino montaient en flèche indiquait que les gens en avaient assez de faire leur propre cuisine et se tournaient vers les plats à emporter.

Avez-vous eu le temps d’acquérir de nouvelles compétences de verrouillage?



Il a commencé à faire du vélo en lock-out pour rester en forme (Photo: BBC / Bone Soup Production / Richard Hill)

Je souhaite! Je sais que beaucoup de gens ont fait beaucoup pendant les fermetures, mais j’ai une entreprise de festival, une entreprise d’événements, une boucherie, deux restaurants, deux pubs et une société de télévision – donc j’étais dans mon bureau la plupart du temps à travailler très dur essayer de restructurer.

J’aimerais pouvoir dire que j’ai appris le mandarin et terminé tout ce qui est proposé sur Netflix, mais je ne l’ai pas fait.

Lors du premier verrouillage, j’ai commencé à courir et j’ai couru cinq kilomètres par jour avant de réaliser que je détestais ça. J’ai donc abandonné la course et me suis acheté un vélo statique. Maintenant, je roule et regarde Sky Sports en même temps, donc je suis passé du statut de coureur de déchets en lock-out à un cycliste de merde.

Ils disent ne jamais travailler avec les enfants et les animaux – qu’en est-il de la cuisine à la télévision? Des morceaux ou des prises brûlées?

Nous sommes assez chanceux parce que la plupart des choses que je fais ne sont pas en direct, elles sont enregistrées, donc vous pouvez toujours les éditer – et elles sont faites pour être les plus belles qu’elles peuvent. Mais j’essaie de créer un Instagram et des médias sociaux plus réalistes pour que les gens comprennent que la cuisine est réelle, que les choses peuvent mal tourner et que ce n’est pas seulement à quoi ça ressemble à la télévision. Je ne suis pas assez cool pour être sur TikTok, cependant.

Vous avez perdu 12 pierres de poids. Qu’est-ce qui a poussé cela?

J’approchais de mon 40e anniversaire il y a huit ans et c’était un point de réflexion sur l’âge – vous regardez ce qui se passe dans la vie et vous pensez que vous devez faire une différence. Alors je l’ai fait. Comme tout le monde, je me suis vraiment battu pour éliminer des choses comme les sucres et les chips.

Plus: Journal Metro



Quelle est votre garniture préférée sur les chips?

Tout le monde est assez à la mode et prépare des frites chargées de truffe et de parmesan ou d’un équivalent végétalien, ce qui semble absolument délicieux, mais vous devez penser au cadre – et je pense que si vous êtes assis dehors au bord de la mer, rien ne peut battre vinaigre de malt à l’ancienne et sel.

Chefs At Home au profit de Hospitality Action est maintenant disponible avec toutes les redevances versées à l’organisme de bienfaisance

Comment obtenir votre solution de journal Metro

Journal Metro est toujours disponible pour vous de ramasser tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos nouvelles préférées, fonctionnalités, énigmes… et l’édition exclusive du soir!

Téléchargez gratuitement l’application de journal Metro sur App Store et Google Play