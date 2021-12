Tom, la gagnante de ‘The Voice’, partage une mise à jour sur la santé de son père

Alors que Girl Named Tom savoure sa victoire historique lors de la finale de la saison 21 de The Voice mardi, le groupe de frères et sœurs envoie de l’amour à leur père au milieu de sa bataille contre un cancer en phase terminale. Après avoir été nommé le premier acte non solo à remporter le concours de chant NBC, les frères et sœurs originaires de l’Ohio, Bekah, Joshua et Caleb Liechty, ont partagé une note touchante avec leurs fans qui comprenait une mise à jour difficile sur la santé de leur père.

« Non seulement nous avons écrit l’histoire de Voice ensemble, mais vous avez aidé à réaliser les rêves de trois frères et sœurs et nous avez encouragés à continuer à rêver grand », lit-on dans la lettre partagée sur les réseaux sociaux. « Vous avez embrassé les gens que nous sommes et la musique que nous avons créée, affirmant notre foi en nous-mêmes et en ce que nous faisons. Pour cela, nous vous remercions. »

Ils ont poursuivi qu’au moment où ils écrivaient cette déclaration, leur père souffrait « d’une douleur horrible » à la suite d’une autre opération chirurgicale. « La seule raison pour laquelle nous sommes toujours à Los Angeles, c’est que nos parents veulent que nous fassions ce que nous aimons ici », ont noté les frères et sœurs. « Certains pourraient penser que c’est le pire moment – ​​notre père prend une telle spirale descendante au moment exact de notre succès à la télévision nationale. En vérité, nous nous sentons chanceux et bénis par cette joyeuse distraction. The Voice a donné des opportunités à notre famille pour se connecter, réfléchir et s’émerveiller de l’amour que nous avons l’un pour l’autre. »

Remerciant tout le monde à The Voice de « continuer à aimer et à prendre soin de la souffrance », Girl Named Tom a conclu avec une promesse de nouvelle musique pour la nouvelle année. « Nous vous aimons, nous vous sommes reconnaissants et nous espérons que vous passerez une période de vacances spéciale », ont-ils écrit. « Rendez-vous en 2022 ! Dès le début, une fille nommée Tom était le premier tour à quatre chaises de la saison 21 après que leur version de Crosby, Stills & Nash « Helplessly Hopeing » a impressionné les juges.

En rejoignant l’équipe Kelly Clarkson, le groupe a parlé plus tard de la bataille de leur père contre une forme rare de cancer pendant les Knockout Rounds, alors qu’ils lui dédiaient « Wichita Lineman » de Glen Campbell. « Il a une attitude tellement positive lors de chaque rendez-vous chez le médecin », a déclaré Bekah à l’époque. « C’est énorme pour nous de voir cela. »