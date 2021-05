Tom Lee de Fundstrat augmente son objectif EoY de prix Bitcoin à 5k après Elon Musk Bashing BTC

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Tom Lee de Fundstrat augmente son objectif EoY pour le prix du Bitcoin à 125k $ après Elon Musk Bashing BTC

VC Pantera Capital est d’un avis similaire, affirmant que le prix du Bitcoin est sur la bonne voie pour sa prévision de 115212 $ en août 2021 et que si le marché prend plus de temps, la croissance de la tendance naturelle atteindra ce niveau en février 2022.

Tom Lee, associé directeur de Fundstrat Global Advisors, n’est pas dérangé par les avertissements du PDG de Tesla, Elon Musks, concernant Bitcoin. Il continue d’être optimiste sur la plus grande crypto-monnaie et ne voit pas non plus que cela ait un impact négatif sur elle. Lee a déclaré dans une interview avec Insider,

“Je ne pense pas que cela va rendre les gens négatifs sur Bitcoin, mais cela va amener les gens à se concentrer sur les problèmes créés par les actifs numériques.” “Il est probablement préférable de le voir comme un appel à l’action pour l’industrie du bitcoin pour se concentrer sur les énergies renouvelables ou sur des moyens plus efficaces de fournir une preuve de travail. »

Parlant de la suspension des paiements Bitcoin par Musk, Lee a déclaré que cela avait du sens étant donné que Tesla est préféré pour être respectueux de l’ESG. Il a dit,

«J’imagine qu’il aurait été difficile d’accepter le bitcoin comme moyen de paiement en raison de la volatilité.» “Donc, pour une question de trésorerie pratique, à moins que Tesla ne couvre la transaction Bitcoin au moment de l’achat, je ne sais pas si c’est génial du point de vue de l’entreprise.”

Prix ​​Bitcoin sur la bonne voie

En réponse à Musk qualifiant le Bitcoin de préoccupation environnementale et étant hautement centralisé, le prix du BTC est tombé à 42150 $, un recul de 35% par rapport à son ATH.

Cependant, Lee a confiance en Bitcoin et fait passer ses perspectives de prix BTC de 100000 USD à 125000 USD d’ici la fin de cette année.

VC Pantera Capital est d’un avis similaire, affirmant que Bitcoin est à la «juste valeur». La lettre aux investisseurs de la société May a déclaré:

«Bitcoin a été remarquablement stable en affichant un taux de croissance annuel composé de 230% – sur dix ans. Il y a eu quelques bulles… quelques éclats… mais en général ça a été cohérent. La valeur de régression sur 10 ans pour le bitcoin est aujourd’hui de 55 350,96 $ – c’est exactement là où elle se trouve. “

La juste valeur marque «un bon moment pour acheter» Bitcoin par Pantera, ce qui signifie que le prix actuel de 45 600 $ le rend moins cher.

Pantera Capital a également partagé une «perspective amusante» en notant qu’en 2013, Bitcoin a culminé à 1 678% au-dessus de la juste valeur par rapport au modèle de régression actuel, tandis que la prime du pic de 2017 était de 667%, 60% de moins, 1 477 jours plus tard. Il a ajouté,

«Si le même laps de temps se produisait entre ce pic et le suivant et que la prime diminuait à nouveau de 60%, Bitcoin atteindrait 370 554 dollars le jour de l’an 2022.»

Selon eux, Bitcoin suit le rythme de la prévision de prix de Pantera à partir d’avril 2020, selon laquelle BTC vaudrait 115 212 $ en août 2021. Si l’actif cryptographique prend plus de temps, «la croissance de la tendance naturelle atteindrait ce niveau le 20 février 2022», il a ajouté.

Bitcoin / USD BTCUSD

44 256,6679 – 3 859,18 $ – 8,72%

Volume 82,46 bChangement – 3859,18 $ Ouvert 44256,6679 $ Circulation 18,71 m Plafond de marché 828,15 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.