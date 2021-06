Tom Lee maintient sa prévision de prix Bitcoin de 100 000 $ pour 2021

Le taureau Bitcoin (BTC / USD) Tom Lee a modélisé tout au long de 2021 pour que le prix de la monnaie numérique atteigne 100 000 $ d’ici la fin de l’année. Mardi, lorsque Bitcoin a effacé tous ses gains pour 2021, le fondateur de Fundstrat Global Advisors a réitéré son objectif de prix à six chiffres.

Bitcoin traverse une « mauvaise séquence »

Bitcoin est coincé dans une “patch très difficile” et les perspectives à très court terme “ne semblent pas très bonnes”, a déclaré Lee sur “TechCheck” de CNBC. Cependant, cela peut ne pas avoir d’importance, car Bitcoin a tendance à enregistrer la plupart de ses gains annuels en seulement 10 jours. En tant que tel, Bitcoin a encore six mois au calendrier pour afficher des gains explosifs en 10 jours et « toucher potentiellement 100 000 $ ou plus ».

Le fait que Bitcoin soit capable de maintenir le niveau de 30 000 $ est “assez impressionnant”, a-t-il déclaré.

2021 a évité un “hiver crypto”

De nombreux investisseurs sont sceptiques quant à la façon dont le prix du Bitcoin à 30 000 $ peut doubler à 60 000 $, puis presque doubler à nouveau pour atteindre l’objectif de prix de Lee. Il fait valoir que l’inconvénient observé dans Bitcoin en 2021 n’est pas aussi grave qu’il l’aurait été les années précédentes.

Bitcoin souffre des catalyseurs négatifs de la Chine en termes d’interdiction des mines cryptographiques. Aux États-Unis, Bitcoin fait l’objet d’un « examen réglementaire extrêmement minutieux ».

Si vous regardez n’importe quelle autre année, cela aurait amené Bitcoin dans un marché baissier, dans un hiver crypto. Et pourtant, Bitcoin n’est qu’à 50 % de ses sommets.

Les récents événements en Chine sont un « développement positif »

Lorsqu’on lui a demandé si la répression en dehors de la Chine était effectivement un événement préoccupant, Lee a déclaré que la grande exposition de Bitcoin au pays était une thèse négative pour les perspectives à long terme de Bitcoin. Il l’a comparé aux investisseurs qui ne veulent pas voir d’énormes quantités de production de pétrole provenant de régions politiquement instables. Il a souligné :

C’est une évolution absolument positive.

