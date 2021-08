Tom Malone Jr dénonce les photos utilisées pour “fétichiser les couples interracial” .

Tom Malone Jr s’est exprimé avec sa petite amie Bryony Briscoe après que des photos d’eux aient été utilisées sans leur consentement par des comptes de réseaux sociaux “fétichisant les relations interraciales”.

Dans une nouvelle vidéo publiée sur son compte Instagram, l’ancienne star de Gogglebox s’est assise à côté de sa petite amie alors qu’elle exprimait son malaise à l’idée que leur relation soit “complétée en fonction de la couleur de leur peau”.

Dans sa légende, le danseur a écrit: “Notre relation n’est pas définie par la race”, avant d’ajouter: “On nous a récemment dit que nos photos avaient été publiées sur des pages qui fétichisent les relations interraciales et voulions préciser que nous ne ‘ne plaide pas pour ça.’

Dans la vidéo, Tom et Bryony ont commencé par parler du fait qu’ils sont dans une relation interraciale, Tom disant qu’il est d’origine irlandaise blanche et Bryony disant qu’elle est à moitié caribéenne.

«Pour nous, c’est une chose normale, mais il a récemment été porté à notre attention qu’il y a un certain nombre de pages qui affichent des photos de nous et ce sont comme des pages entières qui sont juste dédiées aux femmes noires et métisses qui trouvent des petits amis et des maris blancs. . Comme, c’est quelque chose à quoi aspirer. C’était un peu inconfortable, alors nous voulions juste en parler ici », a-t-il déclaré.

Bryony a expliqué que si les gens souhaitent louer leur relation, ils devraient célébrer “l’amour que nous avons les uns pour les autres, plutôt que notre couleur de peau”.

Tom et Bryony ont exprimé leur malaise face à l’utilisation de leurs photos (Photo : Instagram/@tommalonejr)

Tom a dit que si les gens souhaitent complimenter leur relation, ils devraient féliciter la façon dont lui et Bryony se traitent, plutôt que de les complimenter “en fonction de notre couleur de peau, car ce n’est pas du tout ce dont nous parlons et nous ne préconisons pas pour ça’.

«Être avec un partenaire d’une certaine race n’est pas quelque chose à quoi aspirer. Être dans une relation saine est quelque chose à quoi aspirer, mais la race n’est pas un facteur dans cela », a-t-il déclaré.

Bryony a ri en faisant référence au « mouvement de tourbillon de hashtag », un hashtag utilisé sur les pages de médias sociaux où leurs photos ont été publiées.

L’année dernière, Tom et Bryony ont parlé des trolls racistes sur les réseaux sociaux (Photo : Instagram/@tommalonejr)

« Une relation saine n’est pas basée sur la couleur de peau de votre partenaire, n’est-ce pas ? » a déclaré la maquilleuse, ajoutant qu’elle trouvait le mouvement “hashtag swirl” “bizarre”.

Tom a souligné que lui et Bryony “célébraient leurs différences”, car ils comprennent qu’ils viennent d’horizons culturels différents.

Cependant, il se sent opposé à ce que leurs races soient faites pour ressembler à «tout être et mettre fin à tout» de leur relation.

« Si d’autres personnes publiaient quelque chose disant que c’est génial, ce couple peut célébrer leurs différences, c’est une chose, mais c’est quand il devient dans une relation interraciale qu’une femme noire avec un homme blanc est quelque chose à quoi aspirer… c’est là que ça devient inconfortable ,’ il a dit.

L’année dernière, Tom et Bryony se sont prononcés contre les abus racistes qu’ils avaient subis sur les réseaux sociaux en tant que couple interracial, se moquant des messages au vitriol des trolls.

“En fin de compte, soyez simplement avec qui vous voulez être et soyez heureux parce que ces personnes ne sont même pas assez courageuses pour avoir leur propre nom ou visage sur leur compte”, a-t-il déclaré à l’époque.

Gogglebox est disponible pour regarder sur All 4.

