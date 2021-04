Le 10 avril Ligne arrière sera l’hôte « Définir une pause », sa toute première collecte de fonds en direct sur La chaîne Relix, exclusivement sur Tic – mettant en vedette des performances en direct du monde entier, des annonces d’intérêt public de professionnels de l’industrie de la musique et des expériences de bien-être immersives.

À la suite de l’annonce initiale, l’organisation à but non lucratif, qui relie les professionnels de l’industrie de la musique aux ressources en santé mentale et en bien-être, a ajouté des spectacles VIEUX DOMINION, Jean Wyclef et Jerry Wonda (LES FUGEES), Bailey Bryan, RÉALISATIONde Mimi Naja, Phoffman de GREENSKY BLUEGRASS, Souleye, et un DJ set de VACANCIERde Kenny Vasoli. De plus, il y aura des apparitions spéciales de RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello, aussi bien que Lily Cornell Argent, défenseure de la santé mentale et fille de Chris Cornell, KHRUANGBIN chanteuse Laura Leezy, photographe renommé Danny Clinch, et YOLA.

Cette nouvelle vague de talents rejoint une gamme de genres qui comprend Alanis Morissette, Ponts de Léon, DAWES, PUMAS NOIRS, Sara Bareilles, Bob Weir et WOLF BROS, Ben se plie, Oteil Burbridge, LOS LOBOS, Michael Franti, K. Flay, GALACTIQUE, AUTEURS AMÉRICAINS, Larkin Poe, Tique du cerf, DJ Millie, et un chœur de voix appelant à un accès accru aux services de soutien en santé mentale et bien-être pour l’industrie de la musique.

Afin de présenter davantage une opportunité de guérison collective pour tous ceux qui ont été touchés par les fermetures de l’an dernier de l’industrie des événements en direct, « Définir une pause » comprendra des expériences de bien-être immersives de Esprit d’aventure, Breathwrk, Le grand calme, et Studio de méditation par Muse.

« Définir une pause » présentera également des expériences de Ligne arrière les partenaires Alliance pour la santé mentale des Noirs, Association nationale des sites indépendants, et Initiative de recherche sur la santé de la tournée (THRIV), qui présentera les résultats de la plus grande étude sur les professionnels du tourisme.

« Définir une pause » est un événement gratuit, mais il y aura de nombreuses occasions de faire un don et de soutenir la santé mentale de l’industrie de la musique. En plus de bénéficier Ligne arrière, une partie du produit bénéficiera Nation de l’équipage, Nation vivantele fonds de secours mondial pour les équipes de musique live, et Doux soulagementde Fonds pour la santé mentale, qui fournit une aide financière aux travailleurs de l’industrie de la musique à la recherche d’une thérapie et d’autres formes de soins de santé mentale, qui pourraient autrement avoir du mal à joindre les deux bouts. Les fans peuvent même transformer leur activité physique en dons de bienfaisance en s’inscrivant à l’application de bien-être Sweatcoin à tout moment avant l’événement.

Les partenaires de l’événement incluent une plateforme d’échange de billets de fan à fan Lyte, société de production Club House Global, Dayglo présente, et Récupération 2.0.

Ligne arrière est une organisation nationale à but non lucratif 501 (c) (3) qui met en relation les professionnels de l’industrie de la musique et leurs familles avec des ressources de santé mentale et de bien-être – en simplifiant l’accès à un réseau d’organisations de confiance et de fournisseurs de soins qui comprennent vraiment cette ligne de travail.

La vie dans cette industrie peut être incroyablement isolante et difficile; Ligne arrière fournit un endroit sûr, privé et immédiat pour obtenir de l’aide. Disponible gratuitement pour les artistes, les managers, les agents, les équipes, les producteurs, les labels et leurs familles, Ligne arrière Les programmes offrent une gestion de cas, des groupes de soutien et des programmes de mieux-être pour répondre aux besoins de cette communauté unique.