Tom Morello cherche à évacuer les étudiants en guitare d’Afghanistan

Tom Morello cherche de l’aide pour évacuer des étudiantes en guitare d’Afghanistan.

Les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan après le retrait américain du pays. La musique est désormais interdite, et déjà les exécutions pour célébrer la joie de la musique ont commencé. Le chanteur folk afghan Fawad Andarabi a été exécuté, traîné hors de chez lui et abattu par les forces talibanes.

“Il était innocent, un chanteur qui ne faisait que divertir les gens”, a déclaré son fils à l’Associated Press. “Ils lui ont tiré une balle dans la tête à la ferme.” L’interdiction de la musique par les talibans a commencé dans les lieux publics, mais il semble maintenant que ceux qui font de la musique soient ciblés.

Le guitariste de Rage Against the Machine, Tom Morello, s’exprime au nom des femmes guitaristes piégées en Afghanistan.

Il a écrit une lettre ouverte ce week-end demandant de l’aide à l’industrie de la musique. “J’écris au nom de certaines filles très spéciales en Afghanistan qui sont en grave danger”, commence la lettre Morello.[Girl With a Guitar] accueille des orphelines de la rue et d’autres filles qui ont subi des traumatismes importants et utilise la musique comme outil de réadaptation et moyen de surmonter leurs problèmes, leurs histoires et leurs espoirs.

« J’ai eu l’honneur de collaborer avec ces merveilleux enfants. Depuis la prise de contrôle des talibans, leur école a été détruite et les filles se cachent. Ils courent un risque extrême car ils sont largement connus pour avoir joué de la musique occidentale et ont été éduqués par un enseignant américain. Tout ce que vous pourriez faire pour aider à sauver leur vie serait très apprécié.

Le professeur de guitare Lanny Cordola a formé l’école de musique en 2015 à Kaboul. L’organisation Girl With a Guitar a enseigné à près de 200 élèves depuis son ouverture. Cordola lui-même est maintenant au Pakistan, travaillant pour faire sortir ses étudiants du pays. Cordola a déclaré à Billboard qu’il était en contact quotidien avec ses étudiants.

Le coordinateur du programme de l’école affirme que la prise de contrôle rapide de Kaboul l’a contraint, lui et les filles, à se cacher. « Maintenant, avec la prise de contrôle rapide de Kaboul par les talibans, nous nous cachons littéralement, nos étudiants les plus âgés étant particulièrement en danger. Notre école est fermée, car en tant que filles jouant de la musique occidentale avec notre professeur américain, nous ne pourrions pas courir un plus grand risque. »