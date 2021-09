Tom Morello cherche de l’aide pour les étudiantes afghanes en guitare – 10ztalk

Tom Morello de Rage Against the Machine cherche refuge pour ses étudiants en guitare en Afghanistan, dont la vie est en danger sous le régime taliban après que les États-Unis ont retiré leurs forces militaires du pays.

Au cours du week-end, le guitariste vénéré a adressé une lettre ouverte aux pairs de l’industrie de la musique par inquiétude pour les enfants afghans inscrits au programme Girl With a Guitar du musicien américain Lanny Cordola, qui « accueille des orphelins de la rue et d’autres filles qui ont subi un traumatisme important et utilise de la musique. comme un outil de réadaptation et un moyen de travailler à travers leurs problèmes, leurs histoires et leurs espoirs.

Selon le communiqué, obtenu lundi par Billboard, les jeunes élèves de Morello se cachent actuellement en Afghanistan après la destruction de leur école lors de la prise de contrôle des talibans.

« J’écris au nom de certaines filles très spéciales en Afghanistan qui sont en grave danger », lit-on dans la lettre.

« J’ai eu l’honneur de collaborer avec ces merveilleux enfants. … Ils courent un risque extrême car ils sont largement connus pour avoir joué de la musique occidentale et avoir été éduqués par un enseignant américain. Tout ce que vous pourriez faire pour aider à sauver leur vie serait très apprécié.

Le message a été transmis à Billboard via Cordola, l’ancien guitariste de Giuffria et House of Lords qui a lancé Girl With a Guitar à Kaboul par le biais de son organisation à but non lucratif d’éducation musicale, Miraculous Love Kids. Cordola est originaire du comté d’Orange.

Depuis sa création en 2015, le programme a formé environ 200 étudiants afghans, qui ont collaboré avec Morello, Brian Wilson (les Beach Boys), Kathy Valentine (les Go-Go), Rami Jaffre (Foo Fighters), Vicki Peterson (les bracelets), Sammy Hagar, Blake Shelton et plus encore.

“Nous essayons d’enquêter sur la possibilité de les amener à la frontière pakistanaise”, a déclaré Cordola – qui est au Pakistan en train de préparer des moyens d’évasion pour 12 filles afghanes, leurs familles et son chauffeur – à Billboard. « Nous avons parlé à beaucoup de personnes différentes, des organisations de secours. Nous devons les faire sortir d’Afghanistan pour commencer une nouvelle vie quelque part.

Selon Billboard, Cordola a initialement demandé à ses élèves de se débarrasser de leurs guitares, qui ont plutôt été stockées loin des maisons des filles pour éviter d’attirer l’attention des talibans.

“Maintenant, avec la prise de contrôle rapide de Kaboul par les talibans, nous nous cachons littéralement, avec nos étudiants les plus avancés en danger”, a déclaré la coordinatrice du programme Girl With a Guitar dans un communiqué obtenu par Billboard.

«Notre école est fermée… en tant que filles jouant de la musique occidentale avec notre professeur américain, nous ne pourrions pas courir un plus grand risque. Nous appelons la communauté internationale, les diplomates, les politiciens, les médias et les ONG qui travaillent à l’évacuation des civils menacés, à trouver un moyen de nous mettre en sécurité dans les avions qui quittent l’Afghanistan. Le temps est impératif car le pont aérien est programmé pour se terminer, ce qui nous laisserait ici sans espoir. »

Lundi, tous les militaires américains restants ont quitté l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, mettant fin à une guerre de plusieurs décennies qui a ravagé le pays et coûté la vie à des milliers de civils et militaires afghans ainsi qu’à des soldats américains.

Les personnes intéressées à aider les élèves de Girl With a Guitar peuvent trouver des informations supplémentaires sur miraculouslovekids.org.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));