Tom Morello collabore avec Bring Me The Horizon sur ‘Let’s Get The Party Started’

Icône du rock and roll et deux fois Grammy gagnant Tom Morello a sorti le troisième single de son album très attendu, “L’incendie souterrain de l’Atlas”. La piste “Commençons la fête” est une collaboration avec APPORTE-MOI L’HORIZON.

À M dit: “APPORTE-MOI L’HORIZON est vraiment le porte-drapeau actuel du hard rock/métal aujourd’hui, et Dieu merci pour cela.

“J’ai eu quelques riffs énormes et nous avons juste commencé à les mélanger avec Zakk Cervini, qui a déjà travaillé avec eux. Cette chanson a été écrite sur trois continents — Oli [lead singer Oliver Sykes] était au Brésil, Jordan [Fish, keyboardist] était en Angleterre et puis j’étais ici à LA C’était une véritable United Nations of metal qui se réunissait pour produire cette chanson, qui me donne vraiment l’impression qu’elle capture l’angoisse et la frustration de la pandémie qui se transforme en un mosh pit de tous les temps . Cette chanson a aussi l’un de mes solos de guitare préférés que j’ai joué depuis un bon bout de temps, car je creusais vraiment profondément pour faire un solo aussi dévastateur que le morceau.”

Morello – co-fondateur de RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIO-ESCLAVE et PROPHÈTES DE RAGE – libérera “L’incendie souterrain de l’Atlas” le 15 octobre via Maman + Musique Pop. Le mois dernier, Morello a abandonné le deuxième single de l’album, “Conduire au Texas”, avec Phantogramme. Le premier single de l’album est le classique AC DC hymne rock “Autoroute pour l’enfer” avec Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder. Avec un casting acclamé de collaborateurs, y compris Chris Stapleton, Sama’ Abdulhadi, phem, Mike Posner, Damian Marley et plus, MorelloL’immense jeu de guitare de s sera pleinement exposé, emmenant l’instrument dans le futur et forgeant un son alternatif/rock/électronique avec des légendes de tous les temps et des tisons à la pointe de la technologie.

Morello est largement connu comme un guitariste révolutionnaire qui continue de repousser les limites et de prouver le pouvoir transformateur de la musique. Tout au long de sa carrière acclamée, il a collaboré avec tout le monde, de CLAN WU-TANG à Johnny Cash. Au “L’incendie souterrain de l’Atlas”, comme il l’a fait en 2018 “Le Souterrain de l’Atlas”, Morello a pris un chemin dans un nouveau territoire sonore avec l’étendue des collaborateurs talentueux du projet, transformant son son. Avec sa guitare en tête, il continue de créer une puissante combinaison de genres différents.

“L’incendie souterrain de l’Atlas” liste des pistes :

01. Chasseur infernal de Harlem



02. Autoroute pour l’enfer (avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder)



03. Commençons la fête (avec BRING ME THE HORIZON)



04. Conduire au Texas (avec Phantogram)



05. La guerre à l’intérieur (avec Chris Stapleton)



06. Rester en ligne (avec petit-fils)



07. Naraka (avec Mike Posner)



08. La liste d’Achille (avec Damian Marley)



09. Sorcière de la nuit (avec phem)



dix. Charmé j’en suis sûr (avec Protohype)



11. Sauvez nos âmes (avec Dennis Lyxzén de REFUSED)



12. Sur le rivage de l’éternité (avec Sama’ Abdulhadi)

Crédit photo: Travis Shinn



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).