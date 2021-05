Tom Morello collabore avec Pussy Riot sur le single de ‘Weather Strike’

RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello a collaboré avec le collectif punk protestataire féministe russe CHATTE RIOT sur un nouveau single, “Grève météorologique”. Une vidéo lyrique était pour la piste, réalisée par le cinéaste Ksti Hu, peut être vu ci-dessous.

Dans un rapport, Morello mentionné: “CHATTE RIOT est l’un des groupes musicaux militants les plus radicaux et les plus importants de tous les temps. Leur mélange intrépide d’art et de confrontation est une inspiration constante et c’est un honneur de combiner leurs forces sur cette piste puissante et révolutionnaire. ‘Grève météorologique’. “

CHATTE RIOT co-fondateur Nadya Tolokonnikova ajouté: “Les deux pour À M et moi, la politique a toujours été étroitement liée à notre musique, comme les deux faces d’une bande de Möbius. C’est un honneur de collaborer et d’être ami avec À M. Je me sens fort, responsabilisé, soutenu, vu, respecté lorsque je travaille avec À M, J’ai le sentiment que nous formons ensemble une bonne partie d’une armée d’art révolutionnaire, véritables alliés et camarades.

“‘Grève météorologique’ est une piste onirique et utopique pour moi, nous proclamons haut et fort l’avenir que nous voulons voir: des systèmes alternatifs de sécurité publique où la violence policière n’est plus un problème, une joie ultime de rébellion et de rejet de l’injustice, et aussi je chante mon rêve de transformer le bâtiment principal du FSB (ex-KGB) en un musée immersif où nous allons en apprendre davantage sur les moments sombres de l’histoire russe – je le réaliserai quand Poutine n’est plus au pouvoir. “

CHATTE RIOT, qui sortira son premier album plus tard en 2021, a fait d’innombrables manchettes dans les médias grand public pour ses actions de protestation radicales, qui visent souvent Président Vladimir Poutineles politiques de. Le groupe a acquis une renommée mondiale après une manifestation dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou en février 2012.



