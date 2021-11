Tom Morello et Ace Frehley se produiront au 19e concert annuel « Christmas Pudding » d’Alice Cooper

Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), As Frehley (EMBRASSER), Ed Roland (ÂME COLLECTIVE) et Mark McGrath (SUGAR RAY) font partie des musiciens qui participeront à Alice Cooper‘s Pudding de Noël le samedi 4 décembre au Celebrity Theatre de Phoenix, Arizona. Alice se produira également à l’événement, avec les membres de son groupe de tournée à l’exception du guitariste Nita Strauss. Selon Arizona Republic, Alicela femme de Sheryl Cooper, chorégraphe et professeur de danse qui chante et danse dans les spectacles de son mari, dansera à Pudding.

Le produit de Alice Cooper19e édition Pudding de Noël La collecte de fonds profite directement aux programmes gratuits de musique, de danse, d’arts et de formation professionnelle pour les adolescents de 12 à 20 à Alice Cooper‘s Centres pour adolescents Solid Rock.

« Comme toujours, Rocher solide prépare un spectacle avec des têtes d’affiche nouvelles et classiques. Le caractère unique de ce concert est que vous ne verrez plus jamais ce calibre et cette variété d’artistes sur la même scène », a déclaré Alice Cooper. « Venez rejoindre notre fête de Noël ultime et aidez les adolescents au Rock Teen Center ! »

Il y aura également des performances des Solid Rock Dancers, de la Bucket Brigade et des gagnants de la recherche de talents musicaux « Proof Is In The Pudding » de cette année, Alicesa propre version de « Idole américaine ».

Pudding de Noël n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour plus d’informations, rendez-vous à cet endroit.

