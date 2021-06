Tom Morello et les Bloody Beetroots annoncent l’ep ‘The Catastrophists’

RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste et troubadour acoustique Tom Morello et l’artiste électronique au punk Les betteraves rouges ont annoncé un nouveau projet collaboratif, “Les Catastrophistes” EP, qui sortira le 18 juin. L’EP de sept titres est produit par Morello, et produit par Les betteraves rouges, de même que Carl Restivo.

“Filles Radium”, la deuxième chanson de l’EP, est un véritable tour de force, co-écrit avec Jehnny Beth de SAUVAGES, Carl Restivo, Nadia Tolokonnikova et Simone Cogo. Encore une fois, À M s’associe à ÉMEUTE DE CHATTE, ainsi qu’avec Interrupteur Aimée (LES INTERRUPTEURS), Mish Way (POUMON BLANC), et La dernière internationale au chant. Vous pouvez voir l’officiel “Filles Radium” clip vidéo — réalisé par Morello – au dessous de.

Morello a déclaré à propos de “Filles Radium”: « Quatre femmes extraordinaires (ÉMEUTE DE CHATTE‘s Nadia Tolokonnikova, LES INTERRUPTEURS‘ Interrupteur Aimée, POUMON BLANC‘s Mish Way, LA DERNIÈRE INTERNATIONALE‘s Délila Paz) et la production féroce de Les betteraves rouges donner vie à l’histoire vraie de la Radium Filles, de jeunes ouvriers d’usine de l’Illinois qui ont été victimes de l’un des crimes les plus odieux de l’histoire industrielle américaine. J’ai passé chaque été quand j’étais enfant près d’Ottawa, dans l’Illinois, où ces filles condamnées utilisaient de la peinture mortelle au radium pour faire briller dans le noir des montres. Ils ont été encouragés à lécher les pinceaux à un point pour augmenter la productivité et les profits et à la fin, leurs os se sont littéralement effondrés à cause du cancer et ils étaient si toxiques qu’ils ont dû être enterrés dans des cercueils doublés de plomb. Les procès et la publicité qui en ont résulté ont conduit à une législation historique nationale sur la protection du travail. Chaque année, je dépose des fleurs sur le petit monument à ces héros silencieux et cette chanson est dédiée à leur mémoire.”

Les betteraves rouges dit à propos de “Filles Radium”: “« Filles Radium » c’est ce qui arrive quand deux punks partent au combat ; chacun avec son arme de prédilection.”

Au début du mois dernier, Morello a révélé la chanson de protestation « Grève météorologique » avec ÉMEUTE DE CHATTE‘s Nadia Tolokonnikova. La chanson a été produite par Carl Restivo et est venu à côté d’un clip réalisé par un cinéaste et un artiste 3D Ksti Hu. L’éblouissante version remixée de Betteraves sanglantes ajouté une autre couche d’énergie à la piste déjà dynamique.

Morello, connu pour ses solos de guitare innovants et ses accords tonitruants, est un artiste révolutionnaire, que ce soit dans sa carrière solo ou en tant que membre original des groupes de rock RAGE CONTRE LA MACHINE et AUDIO-ESCLAVE, deux actes responsables de multiples Grammy Awards et un total de 30 millions d’albums vendus dans le monde. Il a sorti quatre albums solo comme LE GARDE DE NUIT, a créé le genre effaçant ATLAS SOUTERRAIN projet, et a formé le groupe CLUB SOCIAL BALAYEUSE DE RUE avec Bottes Riley de Le coup d’Etat. Morello a également été reconnu par Pierre roulante magazine comme l’un des “100 plus grands guitaristes de tous les temps” (#26). Morello a produit ou collaboré avec des artistes de divers genres, y compris CLAN WU-TANG, Johnny Cash, OUTIL, Jean Fogerty, ANTI-DRAPEAU, ENNEMI PUBLIC, Joe Strummer, MÉTHODE CRISTAL, Calle 13, BANDE DE DAVE MATTHEWS, Johnny Cash, Tueur Mike, Travis Barker et Pete Seeger. De plus, il a rejoint Bruce Springsteen et le BANDE E-STREET pendant six ans en tournée et est le guitariste principal de Springsteen‘s “Boulet de démolition” et “Haute espoirs” albums. En 2016, Morello s’est associé à un collègue RAGE CONTRE LA MACHINE camarades de groupe Tim Commerford et Brad Wilk, aussi bien que COLLINE DE CYPRÈS‘s B-Réel et ENNEMI PUBLIC‘s Chuck D et Seigneur DJ former le groupe PROPHÈTES DE RAGE. En 2020, RAGE CONTRE LA MACHINE a annoncé sa réforme et une vaste tournée mondiale. Morello est également connu pour son activisme vaillant tout au long de sa vie.

Les betteraves rouges est la création de Sir Bob Cornélius Rifo. Inspiré par son amour de toujours pour le punk rock et les bandes dessinées, Rifo déchaîné Les betteraves rouges fin 2006 et a depuis créé un son intense qui mélange sa formation classique, son obsession pour le punk rock et sa passion pour la musique électronique dans un son hybride rock-meets-dance avant-gardiste. Son premier album acclamé par la critique en 2009, “Romborama”, en vedette la piste emblématique “Déformation 1.9.” avec Steve Aoki, qui ont tous deux contribué au lancement du boom américain de l’électroérosion à la fin des années 2000. Son deuxième album de 2013, “Cacher”, en vedette des morceaux croisés avec des icônes du rock et des stars alternatives comme Sir Paul McCartney, Tommy Lee et d’autres. Rifole troisième album complet de , “La grande escroquerie électronique” (2017), a poursuivi le récit rock électronique via des collaborations avec Perry Farrell, JET, Potence, Vallée profonde et plus. En 2019, Les betteraves rouges a publié le “Lourd” EP, qui a vu Rifo revisitant son style électro classique et propose également des collaborations avec Éphwurd et Dr Fresch. Via ses concerts et ses DJ sets qui repoussent les limites, Les betteraves rouges s’est produit dans tous les grands festivals de musique du monde en plus de plusieurs tournées solo en tête d’affiche.

“Les Catastrophistes” Liste des morceaux de l’EP :

01. L’infanterie du diable



02. Radium Filles (feat. PUSSY RIOT, Aimee Interrupter, Mish Way et THE LAST INTERNATIONALE)



03. La foudre au-dessus du Mexique (feat. Ana Tijoux)



04. Continuer



05. Grève météorologique (The Bloody Beetroots Remix) (feat. PUSSY RIOT)



06. Champ de Tigres



07. Marie Céleste

Crédit photo: Eitan Miskevitch