Tom Morello fait équipe avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder pour la reprise de “Highway To Hell” d’Ac/Dc

Tom Morello a présenté en première mondiale la première chanson de son nouvel album “L’incendie souterrain de l’Atlas” aujourd’hui six SiriusXM canaux.

Le RAGE CONTRE LA MACHINE reprise du guitariste de “Autoroute pour l’enfer” avec Bruce Springsteen et Eddie Vedder diffusé pour la première fois le SiriusXM‘s Lithium, E Street Radio, Perle Jam Radio, Turbo, Rembobinage classique et Le cimetière d’Ozzy chaînes plus tôt dans la journée.

“L’incendie souterrain de l’Atlas” propose des collaborations supplémentaires avec APPORTE-MOI L’HORIZON, PHANTOGRAMME, Chris Stapleton, Mike Posner, Petit fils et plus.

Morellola couverture de “Autoroute pour l’enfer” (avec l’aimable autorisation de SiriusXM) peut être diffusé ci-dessous.

Morello hôtes SiriusXM‘s “La radio commandante de Tom Morello”, une émission hebdomadaire consacrée à un nouveau thème musical diffusé sur une SiriusXM chaîne qui convient au thème de l’émission en cours. De plus, les auditeurs peuvent entendre Morello‘s “La révolution d’un homme” sur SiriusXM‘s Lithium canal, ainsi que SiriusXMpodcast original de “La puissance de feu maximale de Tom Morello” disponible sur le SiriusXM application. Les auditeurs peuvent également se brancher sur Morelloest trois SiriusXM chaînes La radio des hymnes de combat de Tom Morello, Radio Happy Hour Heavy Metal de Tom Morello et Riffs, Rhymes & Rebellion Radio de Tom Morello.



