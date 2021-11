Tom Morello, Kathleen Hanna et d’autres signent une lettre ouverte pour protester contre les scanners Amazon Palm sur les sites

Tom Morello et Kathleen Hanna sont parmi les signataires d’une lettre ouverte exhortant les salles de concert à refuser de mettre en œuvre des scanners de paume Amazon et des types d’identification similaires. En plus d’être vulnérables au piratage dans le cloud, les données pourraient être ciblées par les forces de l’ordre, ce qui rendrait les militants politiques et les groupes marginalisés plus vulnérables, selon la lettre. « Les scans de palme et d’autres formes de collecte de données biométriques, comme la reconnaissance faciale, sont des outils de violence d’État », a déclaré Siena Mann, directrice de campagne de la Colorado Immigrant Rights Coalition, dans un communiqué de presse. « Une fois les bases de données créées, la police et le DHS trouveront des moyens d’y accéder. »

En 2019, les militants ont demandé avec succès à divers festivals et lieux de rejeter la technologie de reconnaissance faciale, qui, comme le balayage de la paume, est considérée comme dangereuse car elle ne peut pas être modifiée ou remplacée en cas de vol. « Les festivals de musique et de nombreuses salles de concert sont déjà dangereux, exclusifs et inaccessibles pour de nombreuses personnes marginalisées, y compris les personnes trans et non binaires », a déclaré Evan Greer, directeur de Fight for the Future, dans le communiqué de presse. « Introduire la technologie de surveillance biométrique lors d’événements , même juste pour la « commodité » marginale de faire avancer la ligne plus rapidement, rend les fans de musique moins en sécurité. »

Amazon, dont la technologie alimenterait les scanners de paume, a l’habitude de partager des données privées avec les forces de l’ordre, note le communiqué de presse. Lisez la lettre ouverte dans son intégralité ici.