Tom Morello : « Le monde ne va pas changer de lui-même ; Cela dépend de toi’

Dans une nouvelle interview avec le magazine mexicain WARP, RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello a demandé son avis sur l’état du monde à l’heure actuelle. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce qui me donne de l’espoir – et il y a beaucoup de défis avant ; face aux défis environnementaux et aux défis politiques et aux défis racistes – mais le seul message que je vais juste répéter encore et encore qui a été un thème de tous mes groupes et de toutes mes interviews est que le monde ne va pas changer de lui-même ; c’est à vous de décider. Et cette histoire n’est pas quelque chose qui arrive ; l’histoire est quelque chose que vous faites. Et chaque fois que le monde a changé pour le mieux – de manière progressive, de manière radicale – ce sont des gens pas différents de ceux qui écoutent ça en ce moment qui ont été les gens qui l’ont changé. Vous pouvez penser que votre vie n’est qu’Instagram ou des jeux vidéo ou travailler… C’est lui qui le change. Ça n’a jamais été différent de ça. Ce sont des gens qui n’ont pas eu plus de pouvoir, de courage, d’argent, d’influence, de créativité que quiconque écoute ça. viser le monde tu veux vraiment. »

Morello – co-fondateur de RAGE CONTRE LA MACHINE, AUDIO-ESCLAVE et PROPHÈTES DE RAGE – a sorti son nouvel album, « L’incendie souterrain de l’Atlas », le 15 octobre via Maman + Musique Pop. Le premier single du LP était le classique AC DC hymne rock « Autoroute pour l’enfer » avec Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder.

Morello est largement connu comme un guitariste révolutionnaire qui continue de repousser les limites et de prouver le pouvoir transformateur de la musique. Tout au long de sa carrière acclamée, il a collaboré avec tout le monde de CLAN WU-TANG à Johnny Cash. Au « L’incendie souterrain de l’Atlas », comme il l’a fait en 2018 « Le sous-sol de l’Atlas », Morello a pris un chemin dans un nouveau territoire sonore avec l’étendue des collaborateurs talentueux du projet, transformant son son.



