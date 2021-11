Tom Parker de The Wanted fait le point sur le cancer un an après le diagnostic

Tom Parker pousse un soupir de soulagement.

L’artiste de Wanted s’est rendu sur Instagram le mercredi 3 novembre pour partager la bonne nouvelle que sa santé s’améliore plus d’un an après avoir reçu un diagnostic de glioblastome de stade quatre. Il a écrit à côté d’une photo de famille: « Je suis assis ici avec les larmes aux yeux comme je vous le dis. Nous avons ma tumeur au cerveau sous contrôle. Nous avons eu les résultats de mon dernier scan… et je suis ravi de le dire est STABLE. »

Tom a partagé qu’il expérimentait « un tel mélange d’émotions » après avoir reçu cette mise à jour. « Nous ne pouvions pas vraiment en demander plus à ce stade; environ un an avant ce voyage. Honnêtement sur la lune. Nous pouvons dormir un peu plus facilement ce soir », a-t-il poursuivi. « Merci pour tout votre amour et votre soutien au cours des 12 derniers mois. »

Lorsque le musicien a partagé son diagnostic pour la première fois, il a déclaré qu’il était « en phase terminale », mais son état s’est considérablement amélioré depuis le début de la radiothérapie et de la chimiothérapie.